Sýria čelí tureckej invázii. Spojené štáty chcú postup Turecka zastaviť

06.08.2019, 09:46 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Podľa informácií denníka The Washington Post by malo v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov dôjsť k tureckej invázii do severovýchodnej časti Sýrie. Novú operáciu, ktorej cieľom je vytlačiť kurdských povstalcov od tureckých hraníc, oficiálne ohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce tureckú inváziu zastaviť.