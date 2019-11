Takmer desať tisíc za šaty, ktoré neexistujú. Onedlho to bude móda, tvrdí majiteľ

24.11.2019, 18:19 | ČTK

Riaditeľ americkej technologickej firmy Quantstamp Richard Ma tento rok minul na šaty pre manželku 9500 amerických dolárov. To je veľa peňazí za šaty, zvlášť keď neexistujú, teda aspoň fyzicky. Sú totiž digitálne, navrhnuté módnym domom The Fabricant a vykreslené na obrázku jeho manželky Mary Renova, ktorá ich takto môže ukazovať na sociálnych sieťach.

„Je to veľmi drahé, ale je to aj ako investícia,“ povedal R. Ma serveru BBC. Dodáva, že on a jeho manželka zvyčajne nekupujú drahé šaty, tento kúsok ale chcel, pretože si myslí, že má dlhodobú hodnotu. „Do desiatich rokov budú všetci 'nosiť' digitálnej módu. Je to jedinečná spomienka. Je to znamenie doby,“ domnieva sa.

Jeho žena zdieľala obrázok na svojej osobnej stránke na Facebooku a prostredníctvom WeChat. Rozhodla sa však nezverejňovať ho na viac verejné platforme. Ďalším módnym domom, ktorý navrhuje v digitálnom priestore, je Carlings. Škandinávska firma zverejnila svoju kolekciu pouličnej módy vlani v októbri. Cena oblečenie začína zhruba na 11 dolároch. Do mesiaca bola vypredaná.

Digitálna móda

„Znie to trochu hlúpo, keď hovoríme, že máme 'vypredané', čo je teoreticky nemožné, keď pracujete s digitálnou kolekciou, pretože môžete vytvoriť toľko kusov, koľko chcete,“ vysvetľuje riaditeľ značky Carlings Ronny Mikalsen. „Stanovili sme limit na množstvo kusov, ktoré sme chceli vyrobiť, aby to bolo o niečo zvláštnejšie.“

Iba digitálna móda umožňuje návrhárom tvoriť položky, ktoré môžu posúvať hranice extravagancie alebo možností. „Nekúpili by ste si digitálne biele tričko, že? Pretože to nemá zmysel ho predvádzať. Takže to musí byť niečo, čo naozaj chcete ukázať, alebo položka, ktorú by ste si neodvážili kúpiť fyzicky, alebo si ju nemôžete dovoliť fyzicky kúpiť.“

Digitálne kolekcie značky Carlings bolo vyrobené ako súčasť marketingovej kampane pre ich skutočné produkty. Firma si však myslí, že tento koncept má potenciál. Druhý rad digitálneho oblečenie je naplánovaný na koniec tohto roka.

The Fabricant ponúka na svojich internetových stránkach každý mesiac nové digitálne oblečenie zadarmo. Spotrebitelia však potrebujú skúsenosť a softvér, aby mohli oblečenie dostať na svoj obrázok. To ale tiež znamená, že firma musí nájsť iný spôsob ako zarobiť peniaze, než sa digitálna móda stane populárnejšia. Zatiaľ tak zarába na poskytovanie marketingových služieb pre módne značky a obchodníkov, ktorým predáva nástroje a vytvára obsah, uvádza zakladateľ spoločnosti Kerry Murphy.

Kto to kupuje?

Zatiaľ však nie je úplne jasné, kto kupuje digitálne oblečenie od Carlings alebo si sťahuje oblečenie od The Fabricant. R. Mikalsen hovorí, že Carlings predal 200 až 250 kusov digitálneho oblečenie, pri hľadaní na Instagramu však výsledky ukážu len štyroch ľudí, ktorí si nezávisle kúpili oblečenie a nie sú napojení na firmu. Niektoré odevy však môžu byť zdieľané iba súkromne.

Spoluzakladateľka a návrhárka The Fabricant Amber Jae Slootenová pripúšťa, že sú to hlavne profesionáli z odboru, kto vyžíva 3D software CLO, ktorým možno stiahnuť ich oblečenie. Ľudia sú ale tiež zvedaví, ako to vyzerá, a chcú tú vec jednoducho vlastniť, dodáva.

Analytik maloobchodného trhu z výskumnej spoločnosti NPD Group Marshal Cohen nazýva vznik digitálne módy „úžasným javom“, o jej dlhodobom vplyve ale zatiaľ nie je presvedčený. „Verím, že to bude niečo obrovské. Ale zostane to navždy? Nie,“ hovorí. Táto technológia podľa neho funguje pre ľudí, ktorí chcú dokonalý obraz. Ľudia si tak budú môcť premeniť šatník a digitálne vylepšiť fotografie, aby to vyzeralo, že majú na sebe to najnovšie a najskvelejšie.

Firmu The Fabricant pre prácu v digitálnom priestore čiastočne inšpirovalo, že hráči počítačových hier sú už dlho ochotní utrácať za oblečenie pre svoje herné postavy. Návrhári pracujúci na oblečenie, alebo tzv. kožu, pre postavy z hier ale čelia ďalším úlohám. Musia sa totiž uistiť, že sa to bude hodiť k príbehu a postave. Postavy v hre sa totiž, na rozdiel od digitálnej módy, v novom oblečení pohybujú.

Vplyv hier a posun vkusu zákazníkov dodáva niektorým zástupcom v módnom odvetví vieru, že digitálne odevy, v určitej kapacite, budú mať dlhodobý vplyv. „Digitálna móda sa stane dôležitou súčasťou budúceho podnikateľského modelu každého podnikania v módnom priemysle,“ hovorí šéf Agentúry pre módne inovácie z London College of Fashion Matthew Drinkwater. „Nenahradí to všetko, ale bude to dôležitá súčasť.“