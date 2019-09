Takto si znížite daň od roku 2020. Vyššou nezdaniteľnou sumou

19.09.2019, 08:00 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

476,85 eura. O túto sumu vzrastie od budúceho roka nezdaniteľné minimum. Prinesie viac peňazí pre peňaženky zamestnancov i živnostníkov, menej pre samosprávy.

Od roku 2020 sa má ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Na svedomí to má v stredu schválený návrh novely zákona o dani z príjmov. Pri súčasnej výške sumy životného minima 210,20 eura mesačne (od 1. júna 2019) je to zvýšenie z 3 937,35 eura na 4 414,20 eura za rok. Zmeniť by sa mala pod vplyvom týchto noviniek tiež nezdaniteľná časť na manžela/manželku, minimálna výška dane, ako aj hranica na podanie daňového priznania.



Ovplyvní to najmä slabšie zarábajúcich

V praxi vyššia suma nezdaniteľného minima bude znamenať,

