Taliani sa dohodli. Hnutie piatich hviezd a socialisti zostavia vládu

28.08.2019, 20:12 | TASR

Talianske Hnutie piatich hviezd (M5S) a Demokratická strana (PD) sa v stredu dohodli na vytvorení vládnucej koalície a zabránili tak vypísaniu predčasných volieb. Líder M5S Luigi Di Maio požiadal prezidenta Sergia Mattarellu, aby zostavením vlády poveril doterajšieho premiéra Giuseppeho Conteho, informovali agentúry AFP a APA.

L. Di Maio po stretnutí s prezidentom povedal, že jeho hnutie chce splniť svoj sľub, ktorý dalo Talianom vo voľbách. „Sme postideologická politická sila, ktorá nie je ani pravicová, ani ľavicová, ale iba hľadá riešenia problémov. Pravica a ľavica sú prekonané šablóny,“ uviedol L. Di Maio.

Zdôraznil, že jeho strana trvala na tom, aby predsedom vlády bol opäť nestraník G. Conte, ktorého označil za „odvážneho“ muža, konajúceho výhradne v záujme Talianska. Koaličnú vládu v Taliansku tvorilo 14 mesiacov protisystémové Hnutie piatich hviezd a pravicovo-populistická Liga Severu (LN) ministra vnútra Mattea Salviniho.

Politická kríza prepukla naplno po tom, ako LN stiahla začiatkom augusta svoju podporu vláde. Stalo sa tak v súvislosti s projektom Európskej únie na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym mestom Lyon, ktorý Hnutie piatich hviezd pri hlasovaní v parlamente nepodporilo.

G. Conte podal 20. augusta demisiu do rúk prezidenta S. Mattarellu. Ten mohol požiadať G. Conteho, aby zostal vo funkcii a pokúsil sa nájsť alternatívnu väčšinu v parlamente, alebo prijať jeho demisiu a počkať, či by iný líder nebol schopný vytvoriť koalíciu. Ak by sa to nepodarilo, prezident mohol rozpustiť parlament a vypísať nové voľby.

M. Salvi chcel krízu riešiť vypísaním predčasných volieb. Jeho strana, obľúbená v Taliansku pre svoju protiimigračnú politiku, bola totiž najúspešnejším politickým subjektom v májových voľbách do Európskeho parlamentu a momentálne má podporu približne 34 percent voličov. To by M. Salvinimu v prípade predčasných volieb umožnilo zostaviť novú koalíciu s ďalšími pravicovými frakciami a stať sa novým premiérom.