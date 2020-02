Talianov čakajú na letisku prísne kontroly. Pokyn vydal Pellegrini

24.02.2020, 17:35 | TASR

Všetkých pasažierov prilietajúcich z Talianska na bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika budú od utorka kontrolovať. Diať sa tak bude na pokyn premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) povereného riadením rezortu zdravotníctva.

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, Slovensko tak reaguje na aktuálnu situáciu v Taliansku v súvislosti s ochorením COVID-19, teda na nový koronavírus.

Všetky lety z Talianska do Bratislavy tak budú sprevádzať prísnejšie kontroly týkajúce sa zdravotného stavu pasažierov. „Každý cestujúci na palube lietadla z Talianska do Bratislavy bude musieť vyplniť dotazník, na základe ktorého ho budeme vedieť v prípade potreby aj po prílete na Slovensko identifikovať a v prípade potreby vyhľadať,“ uviedol P. Pellegrini.

Situácia v Taliansku sa v posledných dňoch výrazne zhoršila

Dovolenkárom, ktorí strávili posledné dni na severe Talianska, odporúča MZ SR, aby v prípade potreby kontaktovali odborníkov na telefonických linkách, ktoré rezort na tento účel zriadil.

„K dispozícii sú nonstop telefonické linky, zriadené na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, takisto e-mailová adresa, kde sú odborníci na konzultáciu nepretržite pripravení,“ komentoval premiér.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas doplnil, že v prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou do izolácie na infekčné oddelenie do nemocnice.