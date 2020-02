Talianska epidémia spôsobila globálnu paniku. Prísť môžu peniaze z helikoptéry

25.02.2020, 08:15 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Ešte v lete 2008 si nikto nevedel predstaviť globálne kvantitatívne uvoľňovanie, no v súčasnosti sa stalo každodennou realitou. Podobne sa ňou môžu stať aj peniaze z helikoptéry.

Keď sa objavili prvé známky epidémie COVID-19 v Číne, akcie poklesli a zlato narástlo. Po niekoľkých dňoch sa však ukázalo, že karanténa zaberá a tempo rastu infikovaných osôb spomaľuje. S tým sa stratili aj obavy o väčšie ekonomické následky čínskej epidémie. Akcie pokračovali v raste na nové historické maximá.

Po vzniku epidémie koronavírusu v Južnej Kórei, Iráne a najmä severnom Taliansku, investori spanikárili. Kým ešte v piatok boli v tretej najväčšej ekonomike Európy iba traja infikovaní pacienti, v pondelok tu už bolo vyše 220.

Taliansko v problémoch

Európa nie je Čína. Ak by sa epidémia rozšírila z malých mestečiek Lombardska až do Milána, zvládnuť ju by bolo omnoho ťažšie ako v komunistickom režime. Sociálne aj ekonomicky.

Už teraz je riziko

