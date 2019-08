V Taliansku hrozia voľby, trhy reagujú: najväčší výpredaj dlhopisov v tomto roku

09.08.2019, 18:00 | Hubert Kowal | Ronald Ižip

Taliansky premiér Giuseppe Conte zvoláva parlament na hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. Ak Liga naplní svoje hrozby, predčasné voľby sa budú pravdepodobne konať na konci októbra. Rozpočet vlády na budúci rok je ohrozený, na čo trhy reagujú výpredajom talianskych aktív.

Dlhodobé napätie medzi netradičnou koalíciou strán radikálnejšej pravice a ľavice, spojené s rozdielnymi prioritami a riešeniami, eskalovali do otvoreného politického konfliktu. Zatiaľ čo Hnutie je najväčšou stranou v parlamente, v prieskumoch verejnej mienky výrazne dominuje Liga, ktorej podpora sa pomaly šplhá k 40 percentám. Nad touto úrovňou by mohla vládnuť Liga sama.

Finančné trhy vnímajú potenciálnu politickú nestabilitu v krajine negatívne. M. Salvini by si novými voľbami s najväčšou pravdepodobnosťou posilnil svoju pozíciu, čo by mohlo zvýrazniť napätie medzi Rímom a Bruselom. Predčasnými voľbami by sa proces tvorby rozpočtu na budúci rok výrazne skomplikoval a uvrhol by krajinu do ďalšej finančnej neistoty.

Talianske dlhopisy na správy reagujú najväčším výpredajom

