Taliansky premiér Conte predložil demisiu a zaútočil na Salviniho

20.08.2019, 21:39 | TASR

Taliansky premiér Giuseppe Conte predložil v utorok svoju rezignáciu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Oznámila to prezidentská kancelária, informovala agentúra DPA. G. Conte podal svoju demisiu do rúk prezidenta po rozprave o vládnej kríze v Senáte. Podľa agentúry AP S. Mattarella požiadal G. Conteho, aby zostal dočasne v úrade.

G. Conte počas rozpravy v Senáte obvinil ministra vnútra a predsedu pravicovo-populistickej strany Ligu Severu (LN) Mattea Salviniho z nezodpovedného a sebeckého správania za to, že vyvolal vládnu krízu. M. Salvini je podľa neho „nezodpovedný“ a vystavuje krajinu riziku uvrhnutia do „špirály neistoty a finančnej nestability“.

Neprehliadnite Taliansko čelí pádu vlády, Salvini hrozí predčasnými voľbami

Podľa prieskumov má strana Mattea Salviniho medzi voličmi 36-38 percent sympatizantov

Taliansko čelí pádu vlády, Salvini hrozí predčasnými voľbami Španielsko dobieha Taliansko. V roztrieštenosti politickej scény

Španielsku hrozia ďalšie predčasné voľby - štvrté za štyri roky

M. Salvini zasa vyhlásil, že vyvolal vládnu krízu, pretože sa nebojí perspektívy predčasných volieb. „Som slobodný muž a nebojím sa úsudku Talianov,“ zdôraznil M. Salvini.

AP už skôr informovala, že prezident S. Mattarela môže požiadať G. Conteho, aby zostal vo funkcii a pokúsil sa nájsť alternatívnu väčšinu v parlamente, alebo prijme jeho demisiu a uvidí, či by iný líder nebol schopný vytvoriť koalíciu. Ak sa to nepodarí, prezident môže rozpustiť parlament a už v októbri sa môžu konať nové voľby.

Politická kríza v Taliansku prepukla naplno po tom, ako M. Salviniho strana stiahla začiatkom augusta svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Stalo sa tak v súvislosti s projektom Európskej únie na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym mestom Lyon, ktorý koaličný partner — Hnutie piatich hviezd (M5S) — pri hlasovaní v parlamente nepodporil.

Šéf M5S Luigi Di Maio sa vyjadril, že „Taliani čelia absurdnej vládnej kríze, ktorú chce Liga“, a obvinil pritom ministra vnútra Salviniho z egoizmu.

Salviniho strana, obľúbená v Taliansku pre svoju protiimigračnú politiku, bola najúspešnejším politickým subjektom v májových voľbách do Európskeho parlamentu a má podporu približne 34 percent. To by M. Salvinimu v prípade predčasných volieb umožnilo zostaviť novú koalíciu s ďalšími pravicovými frakciami a stať sa novým premiérom.