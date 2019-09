Tankovať plyn bude ľahšie, na diaľnici pribudnú plniace stanice

30.09.2019, 16:00 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

V počte plniacich staníc na zemný plyn sa Slovensko stále zaraďuje medzi chudobnejšie krajiny, čo jasne ilustruje aj priložená mapa. Záujem o kúpu vozidiel na tento pohon doteraz prevažne stagnoval napriek tomu, že okrem nízkych emisií sú zaujímavé aj možnou úsporou. V porovnaní s benzínom a naftou však ide o výrazne menej škodlivé palivo.

K plynárom, ktorí investujú do infraštruktúry sa pridáva aj štát, ktorý je pripravený podporiť kúpu takýchto vozidiel dotáciou. Na Slovensku je zatiaľ minimum aj registrovaných vozidiel s touto formou alternatívneho pohonu. V porovnaní so susedným Českom u nás jazdí iba približne desatina áut na zemný plyn.

Plynári zdvojnásobia sieť, prioritou sú diaľnice

K súčasnej sieti deviatich plniacich staníc na stlačený zemný plyn (CNG), ktoré prevádzkuje Slovenský plynárenský priemysel, by malo do dvoch rokov pribudnúť ďalších štrnásť. Objavia sa na diaľničných výjazdoch z Bratislavy, ale aj pozdĺž diaľnice D1 do Prešova.

Pribudnúť by mala aj prvá trojica plniacich staníc na skvapalnený zemný plyn (LNG). Štátni plynári plánujú do projektu investovať 21 miliónov eur, pričom zhruba tri štvrtiny nákladov uhradí

