Vývoj nezastavíte. Tento graf presvedčí firmy, aby sa nebáli robotov

Spory o tom, či roboty kradnú ľuďom prácu, pokračujú. Kým jedna skupina sa bojí o stratu pracovných miest, druhá skupina zavádzanie noviniek podporuje. Nová štúdia prináša presvedčivé výsledky, ktoré potešia tú prvú skupinu.

Podnikatelia a firmy zavádzajú každým rokom čoraz viac robotov do svojej výroby. Podľa Medzinárodnej federácie robotiky bolo v roku 2017 zavedených dva milióny priemyselných robotov. Každým rokom by ich malo pribudnúť až 16 percent.

Veľa štúdií predpovedá koniec pracovných miest. Kritici však upozorňujú, že tieto výskumy automaticky predpokladajú, že firmy majú schopnosti a odhodlanie adaptovať technológie. No v praxi to tak nie je. Neberú do úvahy napríklad to, že v rovnakom sektore môže existovať firma, ktorá roboty implementuje, ale aj firma, ktorá ich neimplementuje.

A tak napríklad niektoré otázky na úrovni firiem zostali nezodpovedané. Rozhodli sa na ne pozrieť traja ekonómovia Michael Koch, Iľja Manuylov a Marcel Smolka, ktorí publikovali článok s názvom Roboty a firmy na portáli voxeu.org.

Detailné dáta

Vedci skúmali 27-ročné obdobie španielskych priemyselných firiem. Poskytlo ich združenie Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE), ktoré zbiera podrobné dáta od 1 900 priemyselných firiem o ich procesoch, používaní robotov a ostatných pokročilých technológií.

Pripomínajú, že to, čo ich dáta robí odlišnými, sú práve informácie o používaní robotov vo výrobnom procese jednotlivých firiem. „Ponúkajú tak unikátnu príležitosť študovať stimuly, ako aj následky prijímania robotov na firemnej úrovni,“ píšu. Navyše, Španielsko je krajina, v ktorej na jedného zamestnanca pripadá veľa robotov.

Celá štúdia je dostupná tu.

Jasné výhody robotizácie

Čo im ukázala analýza dát?

