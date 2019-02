Pár teplých slov je málo, pán Pompeo. Spojenci si vysokými clami nehrozia

12.02.2019, 19:00 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Názor | Návšteva amerického ministra zahraničných vecí Michaela Pompea a deklarovaný záujem USA o náš región sú pre Slovensko dobrou správou. Z vystúpení diplomata sa však dá čítať aj povrchnosť a neochota riešiť reálne problémy vzťahov medzi Spojenými štátmi a krajinami Európskej únie.

Vážený pán Pompeo. Veľmi ma teší vaša návšteva v našej malej stredoeurópskej krajinke. Už je to štrnásť rokov, čo k nám zavítal niektorý z najvyšších predstaviteľov Spojených štátov.

Po vstupe stredoeurópskych krajín do Európskej únie a NATO vaša prezencia v regióne naneštastie oslabla. Do veľkej miery vyschli tiež západné toky financií pre podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv. A tak to tu dnes aj vyzerá.

Nezisková organizácia Freedom House najnovšie Maďarsko po prvýkrát zaradila len do kategórie „čiastočne slobodných“ krajín. Ako prvú krajinu Európskej únie v histórii. Značné problémy má právny štát aj v Poľsku a okolnosti vraždy novinára Jána Kuciaka s priateľkou ukazujú, že mafia, či už domáca alebo zahraničná, má dosah na špičky v polícii, prokuratúre, na súdoch a na ministerstvách aj u nás na Slovensku.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť