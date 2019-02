Branislav Ondruš: Teraz sme prísnejší. Sociálne podniky by sa nemali tunelovať

13.02.2019, 05:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Vlani sa vláda rozhodla nanovo naštartovať sociálne podniky. V minulosti pritom zápasili so značnými problémami. A aj keď mali byť z veľkej miery hradené z eurofondov, nedostatky boli také veľké, že ich Brusel odmietol preplatiť. Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš tvrdí, že nový zákon obsahuje veľa poistiek, aby sa situácia z minulosti neopakovala.

Nový zákon by mal eliminovať prípadných špekulantov, ktorí túto formu podnikania zdiskreditovali za éry ministerky práce Viery Tomanovej. Napriek tomu, že zákon už platí skoro tri štvrte roka, sociálne podniky pribúdajú pomaly. TREND v rozhovore s B. Ondrušom zisťoval, prečo a aké kroky sa urobili, aby sa neopakovala minulosť.

Zákon o sociálnych podnikoch platí od mája minulého roka. Prečo ich funguje len sedem?

Predpokladal som, že do roka od platnosti zákona by ich mohlo byť desať. Keďže máme teraz ďalšie štyri žiadosti, tak do mája ten cieľ splníme. Myslím si, že je to na začiatok dostatočný počet.

Prečo ich vznik nie je rýchlejší?

Dôvod je ten, že terajší zákon je postavený na iných základoch ako pilotné projekty sociálnych podnikoch v rokoch 2008 až 2009. Vtedy dokonca žiaden zákon, ktorý by ich fungovanie upravoval, nebol. Teraz je v zákone veľa tvrdých podmienok na založenie registrovaného sociálneho podniku.

Byrokracia a propagácia

To spomínajú aj starostovia. Zakladanie sociálneho podniku sa im preto zdá veľmi zložité a byrokratické.

My sme zákon pripravovali asi rok a pol a nerobili ho iba ministerskí úradníci. Práve preto, aby sme sa vyhli negatívnym skúsenostiam z minulosti, sme chceli, aby zákon tvorili aj ľudia, ktorí majú so sociálnymi podnikmi skúsenosti, ako sú rôzne neziskové organizácie či ľudia z akademickej sféry. Pri verejnej diskusii o zákone sa viacerí ohradzovali, že zákon je príliš

