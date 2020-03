Tesco uprednostní dôchodcov. Výhody budú mať od pondelka

20.03.2020, 17:25 | TASR

Aj obchodný reťazec Tesco Stores SR zavádza prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to od budúceho týždňa, každý pracovný deň od 9:00 do 10:00 h. Potvrdila to aj spoločnosť.