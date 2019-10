Povinná maturita z matematiky rozdeľuje. Rezort ju chce, tieňoví ministri nie

25.10.2019, 14:30 | Tomáš Nejedlý

Programoví lídri opozičných strán pre školstvo odmietajú zavedenie povinnej maturity z matematiky. Pri nesprávne nastavenej forme výučby tohto predmetu by to bol podľa nich predčasný krok. Ministerstvo školstva zvažuje možnosť, že by skúšku zaviedlo aspoň ako podmienku prijatia na prírodovedné odbory vysokých škôl.