TOP 5 (16. júl 2019)

Susedia komplikujú rozbeh projektu Zwirn. Ekonomický model Nemecka je mŕtvy. Erdogan sa zahráva s ohňom. Von der Leyenová začína plány s európskou minimálnou mzdou. Konkurz a výmena Širokých by boli pre Slovan najlepšia možnosť. To najlepšie z dnešného TRENDU

Pred pár týždňami sa verejnosť dozvedela, že hokejovému Slovanu Bratislava hrozí konkurz. Kvôli nahromadeným dlhom voči hráčom. Či súd na základe hráčskeho návrhu naozaj pošle klub do konkurzu, v tejto chvíli ešte nevieme. No keby tak urobil, pre dobré meno Slovana i jeho budúcnosť by to nebola hrozba, ale skôr nová príležitosť. V konkurzom predaji majetku Slovana, z ktorého má najvyššiu hodnotu jeho značka a skoro storočná história, by sa pre klub totiž mohol nájsť nový lepší vlastník.

Juraj ŠirokýZdroj: TASR - Martin Baumann

Nová kandidátka na pozíciu prezidenta Európskej komisie predstavuje v liste európskym poslancom svoje hlavné priority, zverejňuje Reuters. V utorok 16. júla sa bude hlasovať o tom, či poslanci schvália U. von der Leyenovú za nového šéfa najdôležitejšieho európskeho orgánu. Jej podpora nie je jednoznačná a tak sa snaží získať podporu u rôznych spektier Európskeho parlamentu svojimi prioritami.

U LeyenováZdroj: TASR / AP

Turecký prezident sa rozhodol, že dodrží dohodu s Ruskom o nákupe protilietadlového obranného systému S-400. Americká strana v reakcii ohlásila skoré zavedenie sankcií, ktoré ešte zhoršia ekonomickú situáciu v Turecku. Medzitým Recep Tayyip Erdogan odvolal centrálneho bankára a plánuje znižovanie sadzieb, čo sa prejaví aj na hodnote tureckej líry. Turecký prezident sa dostáva do konfliktu aj s EÚ, keď krajina ťaží zemný plyn v sporných cyperských vodách. R. T. Erdogan sa pustil do boja na viacerých frontoch. Situáciu nemusí on ani Turecko ustáť.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sedí v limuzíne po prílete na nemecké letisko v BerlíneZdroj: TASR / AP

Pred dvoma rokmi bola nemecká ekonomika horúca. Prudký rast exportu išiel ruka v ruke s rastom HDP, zvyšovaním platov a štátnych príjmov aj poklesom nezamestnanosti. Na konci roka 2017 sa však európsky exportný model začal zadrhávať. Momentálne má Nemecko jeden z najslabších rastov v Európe. Zdá sa, že jeho model zomiera spolu s poklesom globálnej ekonomiky.

Nemecká ekonomikaZdroj: TASR / AP

Rozbeh stavebných prác projektu Zwirn komplikujú prieťahy na úradoch. Aktuálne sa proti projektu, ktorý vyrastá v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, postavili obyvatelia okolitých ulíc. Tí sa odvolali voči územnému rozhodnutiu.