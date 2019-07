Top 5 článkov dňa na TRENDE 10.7.2019

Do Chorvátska čoskoro s eurom. Rozhovor s primátorom Bratislavy, ktorý stopol Nesrovnalov projekt. Ako online shopy vyťahujú peniaze. Tisícka na dôchodku? Zabudnite. To najlepšie z dnešného Trendu.

10.07.2019

Chorvátsko oficiálne odoslalo svoju žiadosť na prijatie do systému ERM-2, čo je prvé štádium vedúce k prijatiu eura. V roku 2023 by sa tak mohlo pripojiť k 19 krajinám eurozóny. Komisár EÚ pre ekonomiku hovorí o „hlase dôvery pre euro“. Napriek ekonomickým problémom spoločnej menovej únie euro ostáva veľkým lákadlom pre väčšinu východoeurópskych krajín.

Zdroj: flickr / jandiano | CC

Magistrát pod vedením starého primátora projekt povolil, nové vedenie ho nečakane stoplo. Pri povoľovacom konaní sa udiala nezvyčajná a málo vídaná vec. Primátor Bratislavy podpísal rozhodnutie, ktoré zrušilo potrebné povolenie pre projekt v bratislavskej Petržalke.

Pozemky, na ktorý mal vyrásť projekt Pri dunajských ramenáchZdroj: Google Street View

V rozpočte síce nový bratislavský primátor Matúš Vallo našiel prebytok, no Bratislave ako mestu sa podľa neho veľmi dobre nedarí. Stačí sa pozrieť na to, v akom stave sú verejné priestory, hovorí. Je rád, že novú parkovaciu politiku podporili všetci poslanci, no aj naďalej chce pracovať na spájaní síl.

Matúš ValloZdroj: Maňo Štrauch

Kupujte, tieto šaty sa rýchlo míňajú. Ak si ich nekúpite teraz, tak máte smolu. Aj takéto informácie nájdu zákazníci na niektorých vybraných online nákupných portáloch. Lákajú ľudí, aby rýchlo míňali svoje peniaze a niekedy, aby nakúpili aj to, čo vôbec nemali v pláne. Výskumníci sa pozreli na tisícky podobných online obchodov, aby zistili, koľko z nich používa podobné nekalé praktiky.

NakupovanieZdroj: Pexels.com

Priemerný dôchodok na konci minulého roka dosahoval 43,86 percenta priemernej mzdy. Ľudia, ktorí zarábajú nadpriemerne, sa však musia pripraviť na to, že ich dôchodok v porovnaní s tým, čo zarábali, môže byť výrazne nižší.

