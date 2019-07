Top 5 TRENDU 11.07.2019

Najčítanejšie na TRENDE dnes: Chýbajú lídri, ktorí by išli proti prúdu. Budú nám banky kontrolovať žily a merať tlak? S letenkami sa nezahráva.Desať rokov rovnaký úrok.

Na rozhraní mestských častí Ružinov a Staré Mesto sa pripravuje nový polyfunkčný projekt. Spoločnosť Guin chce stavať kancelárie aj apartmány určené na prechodný pobyt. Aktuálne žiada príslušný stavebný úrad o územné rozhodnutie.

UniCredit Bank sa snaží zatraktívniť hypotéky s dlhšou viazanosťou úrokovej sadzby. Úrok pri fixácii sadzby na desať rokov znížila z 1,99 na 1,29 percenta, čo je menej, ako je priemerný úrok pri novoposkytnutých úveroch s kratšou viazanosťou.

Predstavte si, že máte spiatočnú letenku do prímorskej destinácie, ale namiesto lietadla sa na poslednú chvíľu rozhodnete dopraviť do cieľa s kamarátom a jeho autom. Pri ceste naspäť však svoju letenku využiť plánujete, lebo priateľ chce ostať pri mori dlhšie a vy sa musíte vrátiť v pôvodnom termíne. Myslíte si, že vás letecká spoločnosť pustí na palubu vášho spiatočného letu? Niektorá áno, iná nie. TREND zisťoval aj to, ako postupujú letecké spoločnosti v prípadoch, keď pozostáva váš let navyše z jedného alebo viacerých prestupov.

Internetové platby čaká najneskôr o dva mesiace zásadná zmena. Nákup tovaru cez internet či používanie internetového bankovníctva sa rozšíri o nový prvok overenia identity. Dôvodom je snaha o zvýšenie bezpečnosti operácií online bankovníctva.

Exminister financií a súčasný poradca ukrajinského premiéra Ivan Mikloš hovorí o stave slovenskej ekonomiky a tiež o dôležitosti minulých i budúcich reforiem. Dotýka sa aj výziev a hrozieb budúcnosti našej krajiny.