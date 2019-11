Lekár, ktorý vypísal Ruska: Na péenku má nárok každý, peniaze som nevzal

18.11.2019, 13:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Kauza pochybných zmeniek, na základe ktorých chcel Pavol Rusko a Marian Kočner od televízie Markíza získať desiatky miliónov eur, sa začína zamotávať. V pondelok malo hlavné pojednávanie pokračovať troma pojednávacími dňami, súd však proces napokon odročil. P. Rusko totiž doručil péenku od Petra Liptáka, lekára s pochybnou povesťou.

„Ja to robím tak, že od svojich pacientov prijímam dary,“ vyhýba sa slovu úplatok v úvode reportáže televízie Markíza z roku 2015 lekár Peter Lipták. Vzápätí dodáva, že ročne takto od pacientov dostane zhruba 5-tisíc eur.

Bratislavský lekár svoje konanie vtedy vysvetľoval nefungujúcim zdravotným systémom, v ktorom dostáva od poisťovní príliš málo prostriedkov, aby dokázal zabezpečiť starostlivosť o svojich pacientov. Za jeho výroky ho začala stíhať aj polícia, napokon ho spod obvinení oslobodila.

Meno P. Liptáka sa do médií po dlhšom čase dostalo znova. Tento raz v súvislosti s procesom v kauze desaťmiliónových zmeniek, v ktorej sú obžalovaní mafián Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. TREND sa s P. Liptákom spojil a pýtal sa ho, či „dar" dostal aj od P. Ruska.

Vypísali ste Pavlovi Ruskovi práceneschopnosť?

Áno, P. Rusko je môj pacient.

Ako mu je?

Môžem k tomu povedať len toľko, že každý pacient má rovnaké práva. K tomu patrí aj právo na péenku, keď je chorý. To by mohli na súde vedieť, veď sú to právnici. Zákon snáď platí pre každého rovnako.

Je mu tak zle, aby nemohol prísť na pojednávanie?

