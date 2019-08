Trasa, ktorá spája svet. Panamský prieplav postavili pred 105 rokmi

14.08.2019, 20:48 | TASR

Už 105 rokov Panamský prieplav spája Atlantický oceán s Tichým oceánom. Pretína stredoamerickú Panamskú šiju – jeho dĺžka predstavuje 81,6 kilometra a šírka sa pohybuje v rozpätí od 150 do 305 metrov. Napríklad lodiam, ktoré sa plavia z New Yorku do San Francisca, skrátil prieplav cestu z 22 500 na 9 500 kilometrov.