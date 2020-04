Treba prežiť, aj bez peňazí na nájom. Uvoľňovanie všetkých nespasí

20.04.2020, 09:30 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Vláda zmietla zo stola návrh na riešenie komerčných prenájmov, teraz príde s tým, ktoré prevádzky bude otvárať ako prvé. Keď totiž neprežijú drobní nájomcovia, dotkne sa to aj veľkých hráčov. Skôr či neskôr sa nájomné zmluvy upravia tak, aby boli racionálne.

Zmluvne zošnurované nájmy a náročné dohody s prenajímateľmi neraz lámu väzy mnohým prevádzkam. Tie často fungujú len na hrane prežitia. Nemajú peniaze, nemajú zákazníkov a v kase majú nulové či minimálne tržby. Teraz štát predstaví opatrenia na postupné uvoľňovanie ekonomiky.

S opatreniami na postupné uvoľňovanie ekonomiky budú vraj ľudia spokojní. Koronavírus totiž už po necelom mesiaci núdzového stavu otriasa trhom nájmov v obchodných priestoroch prevádzok. Možno predpokladať, že najmä tie v obchodných centrách si na riadne spustenie počkajú najmenej pár týždňov či dlhšie. Nájomné patrí popri mzdách k najväčším nákladom firiem. Podnikatelia v obchodnom sektore majú aktuálne straty z predaja podľa spoločnosti CBRE na úrovni 80 až sto percent.

Tí benevolentnejší prenajímatelia odpustili nájomcom všetky platby na obdobie niekoľkých mesiacov, ostatní sa snažia vyjednávať a poskytnúť akú-takú zľavu. Mnohým však neraz zostávajú náklady na nájom rovnaké ako pred koronakrízou a tak stoja pred dilemou, ako prežiť v ďalších mesiacoch.

Štát bude zrejme musieť obchodným prevádzkam pomôcť – čím skôr, tým lepšie. Zatiaľ však s pomocou v tomto duchu váha. V susednom Česku napríklad vláda začiatkom apríla rozhodla, že podnikatelia, ktorí museli kvôli núdzovému stavu zatvoriť obchody či prevádzky, môžu zaplatiť nájomné neskôr, s odkladom do 30. júna tohto roka.

Ochranná lehota tam beží počas dvoch rokov, do konca marca 2022 musia nájomcovia odložené splátky doplatiť. Štát im teda nič neodpúšťa, ale aspoň ich tieto náklady finančne nezruinujú. Na druhej strane, majitelia obchodných priestorov tvrdia, že nie je fér presunúť problémy s nájmami na ich hlavu, aj oni majú starostí viac ako dosť.

Česká vláda by podľa nich nemala chrániť len tých „malých“ na úkor „veľkých“, keďže aj tí musia platiť svoje záväzky, napríklad voči bankám. Aké návrhy prijme slovenská vláda, je v tomto prípade ešte vo hviezdach.

Zatiaľ bez odozvy

Minister hospodárstva Richard Sulík mal ešte pred pár dňami plán. Chcel, aby vláda znížila nájomné zatvorených obchodných prevádzok o 80 percent. Takúto pomoc však vládna koalícia zmietla zo stola a pripravuje vraj iné riešenia.

Zatiaľ hovorí o postupnom uvoľňovaní ekonomiky, prioritne pre menšie prevádzky. Aj tie však budú po otvorení musieť vyriešiť, ako si poradiť s nižšími tržbami ako pred pár mesiacmi a s menším počtom návštevníkov. Avizované opatrenie ministra pôvodne pracovalo s alternatívou, že zaviaže prenajímateľov zatvorených prevádzok znížiť nájom o 30-40 percent, pričom ďalších 40-50 percent by zaplatil štát a nájomca by musel platiť iba 20 percent.

Možno predpokladať, že takýto návrh by bolo možné zapracovať do niektorého existujúceho zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19. „Obdobne ako boli schválené odklady splátok úverov v bankách. Bolo by rozumné tieto mimoriadne dočasné opatrenia držať v špecifických právnych predpisoch ako novelizovať kvôli tomu napríklad občiansky alebo obchodný zákonník,“ hovorí o pôvodnom zámere rezortu hospodárstva Lukáš Michálik, partner advokátskej kancelárie HKV, špecializujúci sa na komerčné prenájmy.

Tento nevyriešený problém sa v súčasnosti javí ako veľmi aktuálny. Ak totiž situáciu nezačne vláda spolu s predstaviteľmi nákupných centier a ich nájomcami riešiť, nastane kaskádový efekt s nedozernými následkami na celý sektor maloobchodu aj na jeho dodávateľov, varuje Peter Papanek, zástupca platformy Ako dlho vydržíme.

„Logicky sa raketovo zvýši nezamestnanosť a klesnú príjmy do rozpočtu. Neriešenie sa negatívne prejaví aj v cenách pre spotrebiteľov,“ konštatuje.

Prenajímatelia a nájomcovia priestorov dlhodobejšie upozorňujú, že celkovo v segmente maloobchodu a gastro prevádzok na Slovensku priamo pracuje približne 300-tisíc ľudí a ročné tržby sektora sa pohybujú na úrovni 25 miliárd eur.

Na týchto číslach sa vo väčšine podieľajú malé spoločnosti a živnostníci dosahujúci minimálne zisky. Ich prežitie je ohrozené aj krátkym výpadkom príjmov. A keď nemajú príjmy, prípadne len veľmi nízke, nemajú ani z čoho plniť svoje záväzky, čím sa dostávajú do bludného kruhu.

Dve možné cesty

Nájomcovia zatvorených prevádzok sa od polovice marca po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s koronakrízou ocitli v nepriaznivej situácii. Tá trvá až doteraz a budú ju musieť zrejme riešiť aj v ďalších pár mesiacoch, aj po čiastočnom uvoľnení vládnych opatrení.

„Nájomcovia negenerujú obrat, musia

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť