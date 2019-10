Cigániková: "Vlajová loď PS/Spolu je úplná somarina"

15.10.2019, 09:00 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Online prenos z TREND konferencie Zdravotnícky manažment 2019

Vítame Vás pri online prenose z TREND konferencie Zdravotnícky manažment 2019. Viac o podujatí nájdete na stránke konferencie.

Politické strany o zdravotníctve

10:40 Krížové vlastníctvo. PS/Spolu je za zákaz krížového vlastníctva, štátne krížové vlastníctvo je podľa PS/Spolu v poriadku. Cigániková: "Vlajková loď PS/Spolu je úplná somarina. Pravidlá majú platiť pre všetkých, problém je slabý štát". "Vadí Vám chodotnica okolo Penty ale nevadí Vám chobotnica okolo štátu," dodáva Cigániková.

10:35 V diskusii sa rieši zisk poisťovní. KDH je za reguláciu zisku poisťovní. Podobne aj Za ľudí, nemusí to však nutne znamenať zákaz zisku. PS/Spolu hovorí o zadefinovaní zodpovednosti poisťovní. Obmedzenie zisku pevným percentom, je podľa SaS správnym riešením.

10:25 "Stratifikácia je jediná cesta, ako zo situácie von," hovorí Letanovská (Za ľudí). Stratifikáciu podporuje aj KDH. J. Hencel však dodáva, že ju treba spojiť s riešením ambulantnej siete. J. Cigániková (SaS) sa k myšlienke pripája. "Treba nastaviť vymožiteľnosť plnení od poisťovní. Aký má nástroj štát na to, aby stratifikáciu zrealizoval?" pýta sa T. Drucker, čím útočí na tvorbu zisku poisťovní. "Musíme sa pozerať na zmenu financovania," dodáva Drucker.

10:20 "Program KDH má presah na sociálnu oblasť a oblasť školstva," hovorí Ján Hencel. "Za najvážnejší problém považuje KDH starnutie populácie a nadmerné pribúdanie chronických ochorení," dodáva. "Najdôležitejší parameter je stredná dĺžka dožitia v zdraví a bez jej riešenia nie je možné zdravotníctvo riešiť," pokračuje J. Hencel.

10:10 "Za ľudí zverejnilo svoj program zdravotníctva včera," hovorí Andrea Letanovská. "V systéme sú obrovské vnútorné rezervy, hovorí sa až o 1,5 miliardy eur. Tri hlavné body nášho programu sú: individuálny plán pacient, kvalita a čas. Individuálny plán: pacient je v systéme stratený. Chceme investovať do primárnej sféry, aby všeobecní lekári mali väčšie slovo pri liečbe pacienta. Kvalita: je motivujúce dodávať kvantitu nie kvalitu. Všetci by mali byť motivovaní za vyliečenie pacienta. Čas: pacienti nestíhajú časové okná, mesiace trvá, kým pacientov začneme liečiť."

10:05 "V čom je OĽANO originálne?", pýta sa T. Szalay. "Ešte dôležitejšia ako reforma nemocníc je reforma ambulantnej a primárnej sféry, ktorá momentálne kolabuje," odpovedá Marek Krajčí.

9:55 "V akom stave je dnes zdravotníctvo?" pýta sa T. Szalay T. Druckera. "Máme problém v toľkých sférach, že tri priority to nevyriešia," odpovedá T. Drucker. "Stratifikácia nie je odpoveď na všetko," dodáva.

9:53 Oskar Dvořák PS/Spolu hovorí, že na programe zdravotníctva robia dva roky. Podporia zákon o stratifikácii, pokiaľ ho podporia aj poslanci SMERU-SD.

9:51 "Čo sú tri najdôležitejšie ciele reformy zdravotníctva podľa Sas?" pýta sa Tomáš Szalay Jany Cigánikovej. Tá odpovedá, že na reforme robili tri roky. "Prioritou je ustanovenie nároku pacienta, stabilizácia financovania a personálu a stratifikácia nemocníc," odpovedá Cigániková.

9:50 Začína diskusia predstaviteľov politických strán o zdravotníctve. Panela sa zúčastňuje: Jana Cigániková (SaS), Oskar Dvořák (PS/Spolu), Tlmáš Drucker (Dobrá voľba), Marek Krajčí (OĽANO), Andrea Letanovská (Za ľudí) a Ján Hencel (KDH).

Konferencia ZMZdroj: TREND

Prejav ministerky

9:45 "Bude Andrea Kalavská po marci 2020 v politike?", pýta sa Tomáš Szalay. "Verím, že budem opäť lekárkou," odpovedá ministerka.

9:40 Tomáš Szalay z HPI sa pýta: "Je tu odborný konsenzus, že stratifikácia je potrebná. V čom je problém pri jej realizácii? "V populizme, zavádzaní a klamaní ľudí. Keď niekomu poviete, že sa zatvárajú nemocnice, je to zavádzanie," odpovedá ministerka.

9:36 "Ak nepríjmeme Marschallov plán, bude len horšie. Niektoré nemocnice sú na hrane. Mám odvahu a chuť zobrať zodpovednosť za zmenu," s týmito slovami ministerka končí svoj prejav.

9:35 "Reforma sa nerobí pred voľbami, hovoria. A kedy sa robí? Životnosť ministra je dva roky," ministerka obhajuje reformu pred jej schvaľovaním v parlamente.

9:30 "Bežný človek bude mať garantované viaceré výhody, ktoré momentálne neviem garantovať," hovorí ministerka. Andrea Kalavská obhajuje stratifikáciu nemocníc a hovorí o svojej vízií, ako dokáže reforma zlepšiť a zefektívniť fungovanie zdravotníctva.

9:25 "Tento materiál je konsenzom väčšiny odborníkov. Je to to najlepšie, čo vieme poskytnúť", pokračuje Andrea Kalavská. "Budem sa snažiť presadiť reformu, lebo súčasný systém je neudržateľný," dodáva.

9:20 "Stále je priestor pre menšie zmeny zákona a stratifikácie nemocníc. Teraz je čas na systémovú zmenu slovenského zdravotníctva. Ak sa nespraví teraz, kedy sa spraví?" pýta sa ministerka.

9:15 "Musíme pristúpiť k reorganizácii a systémovej zmene", hovorí ministerka. "Nie je možné, aby všetky lieky boli pre všetkých zadarmo. Aby v každom malom meste bola kvalitná nemocnica," pokračuje.

9:10 Ministerka spomína minuloročnú tému: Marshallov plán - komplexný plán reformy, bez ktorého nie je možné zlepšiť fungovanie zdravotníctva. Ministerka hovorí, že sa rok snažila priniesť do zdravotníctva zmeny.

9:00 Čoskoro začne rozhovor prejav ministerky zdravotníctva Andrei Kalavskej.

Popis a program konferencie

Andrea Kalavská má pred sebou najdôležitejší krok svojej ministerskej kariéry – presadiť zákon, ktorý odštartuje stratifikáciu nemocníc. Ak sa jej to podarí, jej meno sa bude na dlhé roky spájať s najdôležitejšou reformou slovenského zdravotníctva. V dobrom aj v zlom. Ako hodnotí svoje šance i šance celého zdravotníctva?

Čo chystajú politické strany?

Zdravotníctvo bude nesporne jednou z hlavných téz volebného programu každej relevantnej politickej strany. Diskusný panel ich zástupcov ukáže, kde vidia príčiny súčasného stavu, a zistíte, aké kroky si pre pacientov a zdravotníkov pripravili, keď prevezmú zodpovednosť za zdravotníctvo. Diskusia vám zároveň poskytne možnosť reagovať na ich názory a tlmočiť im svoje stanoviská.

Zázračné slovo stratifikácia

Slovo stratifikácia (riadená i neriadená) sa skloňuje vo všetkých pádoch a v budúcich mesiacoch sa všetko ešte zintenzívni. Reforma má pacientovi priniesť vyššiu kvalitu starostlivosti a nemocnice sa už začínajú na zmeny pripravovať. Lenže stratifikácia prekreslí zdravotnícku mapu Slovenska a ovplyvní život v regiónoch. Sú na to pripravené? Aké sú slabé miesta reformy a aké sú riziká, že napokon sa rozptýli do stratena?

Je to aj o peniazoch

Ako je to vlastne s financiami v zdravotníctve? Je ich naozaj dostatok alebo pravdu majú tí, čo sa po voľbách chystajú naliať do sektora ďalšie stovky miliónov? Ako vnímajú finančné prostredie zdravotné poisťovne a ako môže štát prispieť k finančnej stabilite celého sektora? Kde vidia riziká, ktoré by mohli ovplyvniť zmeny v zdravotníctve? Čo by mal podľa nich urobiť štát? A dokáže dofinancovať tento rok?

Kvalita na prvom mieste

O budúcnosti nemocníc a ich oddelení rozhodne kvalita. Hoci indikátory kvality v rámci stratifikácie ešte nie sú na svete, je najvhodnejší čas sústrediť sa na túto otázku a byť pripravený, keď príde čas. Pretože vyššiu kvalitu nik nedosiahne zo dňa na deň, ide o dlhodobý proces, ktorý musia zvládnuť všetci zamestnanci.

Ľudia chýbajú všade

Fakty o nedostatku ľudí v zdravotníctve netreba opakovať. Riešenia sú nielen náročné, ale aj dlhodobé. Zdravotníci očakávajú lepšie pracovné podmienky, adekvátne odmeňovanie aj spoločenský status. Podľa niektorých analýz lekári už prestávajú byť problémom (aspoň na západe Slovenska), no čoraz akútnejšie sú sestry. Je to naozaj tak? Pomôcť by mohli aj kolegovia zo susedných krajín, lenže aj pre nich musí byť slovenské zdravotníctvo atraktívne a byrokratické prekážky minimálne. S pracovnou silou navyše zamieša aj pripravovaná stratifikácia – s pozitívnymi, ale aj s negatívnymi dopadmi.

Štát sa rozhýbal. Bolo načase

Hoci je okolo novej nemocnice v Bratislave opäť trochu ticho, snaha štátu investovať do svojich nemocníc je evidentná. Martin, Banská Bystrica a ďalšie modernizácie za desiatky miliónov eur potvrdzujú, že štát prijal výzvu komerčného sektora a chce tromfnúť konkurenta. Rozhýbala sa aj elektronizácia zdravotníctva. Budova nemocnice Sveta zdravia v Bratislave medzitým rastie do výšky a prvých pacientov chce prijať v roku 2021. V každom prípade – víťazom tohto súperenia bude pacient.

Záverečná diskusia

Čo by ste odporučili novému ministrovi alebo ministerke zdravotníctva? V záverečnej debate zdravotnícki manažéri a lekári zhrnú najzaujímavejšie podnety z konferencie a naznačia cestu, akou by sa mohlo v budúcich rokoch uberať slovenské zdravotníctvo.