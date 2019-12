Trendy automobiliek: začiatok úpadku SUV a autá sa začnú rozprávať

Rok 2020 bude z pohľadu mnohých automobiliek zlomový. TREND pre vás pripravil osem trendov, ktoré budú v nasledujúcej dekáde dominovať automobilovému priemyslu.

27.12.2019, 19:00 | Filip Kadlečík

Tvorba digitálnych ekosystémov

Nemecký Volkswagen už dnes začína ponúkať produkt We Connect, ktorý má vodičom uľahčiť život. Vďaka nemu budú môcť v navigácii do cieľa plynulo pokračovať aj po vystúpení z vozidla, sľubuje, že cezeň budú vedieť napríklad to, koľko majú zaplatiť za parkovné.

Súčasťou balíka We Connect by mala byť aj možnosť doručovania balíkov kuriérmi do kufra vozidla, vylepšené hlasové ovládanie, bezprostredná komunikácia so servismi či vyhodnocovanie jazdného štýlu aj s odporúčaniami, ako ušetriť palivo.

To všetko bude možné vďaka tomu, že mnohé autá už majú zabudované eSIM karty a môžu byť nonstop online. Svoje vozidlo vodič bude môcť kontrolovať či nastavovať prostredníctvom mobilného telefónu z ktoréhokoľvek miesta, na diaľku bude môcť dokonca odoslať prístupový kľúč.

Odomykanie výbavy vozidla

Rok 2020 bude pre mnohých motoristov nový aj v tom, že čiastočne sa zmení spôsob konfigurácie automobilov a nakupovania doplnkovej výbavy vozidla. Prvou lastovičkou v tomto smere bude nedávno predstavená ôsma generácia Volkswagenu Golf. Nemecký gigant o nej prezradil, že bude disponovať softvérom, vďaka ktorému si majiteľ za poplatok bude podľa potreby odomykať funkcie automobilu.

V praxi bude mať Golf štandardne zabudovanú techniku umožňujúcu prítomnosť adaptívneho tempomatu, automatického ovládania stretávacích a diaľkových svetiel či palubnej navigácie. Ak však budete chcieť k týmto prvkom výbavy pristúpiť, budete za ne musieť zaplatiť, podobne ako si napríklad dnes cez Apple App Store či Google Play kupujete aplikácie.

Zdroj: Volkswagen

Reklamy priamo v aute

In-car nákupy nebudú zďaleka jedinou možnosťou, ktorá automobilkám ponúkne nový zdroj príjmov. Prakticky sa čaká už iba na prvé lastovičky, ktoré prelomia tabu a na obrazovkách vo vozidle začnú zobrazovať platenú reklamu.

Tomuto trendu sa vodiči takmer s určitosťou nevyhnú. Neustále pripojenie na internet, relatívne veľká zobrazovacia plocha a milióny automobilov na cestách majú príliš veľký potenciál na to, aby skôr či neskôr nejakého výrobcu nezlomili. Náš tip je taký, že

