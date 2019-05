Tretinu z 2,5 miliardy eur na štátne IT projekty získalo päť firiem

02.05.2019, 17:30 | Tomáš Nejedlý

Štát za uplynulých päť rokov vyčlenil na IT projekty približne 2,4 miliardy eur. Tretinu z tejto sumy získalo päť firiem – Atos IT, Tempest, AutoCont SK, Datalan a Ditec. Od roku 2014 získali tieto spoločnosti od štátu spolu 776 zákaziek. Vyplýva to z analýzy portálu Uvostat, ktorý mapuje otvorené dáta Úradu pre verejné obstarávanie.