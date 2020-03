Tri scenáre vývoja: Slovensku hrozí, že sa vírusom nakazí 25 percent populácie

Analýza vychádza zo simulácie prenosu nového koronavírusu po Slovensku na základe migračných tokov medzi slovenskými obcami podľa modelu na základe článku z časopisu Nature. V praxi pri ideálnom scenári očakávajú, že nápor príde až 110 dní odo dňa, keď bol zistený prvý nakazený. V tom čase by malo byť nakazených do 10 percent populácie Slovenska.

Pri najhoršom scenári, keď pohyb ľudí nie je vôbec kontrolovaný, by mohlo byť nakazených až 45 percent populácie a vrchol by prišiel 26. dní po prvom nakazenom. To je situácia, ktorá by už Slovensku nemala hroziť, no možno ju vidieť v Taliansku alebo Španielsku.