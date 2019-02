Trnka mi púšťal nahrávky z Gorily, priznal Čižnár. Vyšetrovateľom to nepovedal

07.02.2019, 12:12 | TREND.sk

Súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár priznal, že mu Dobroslav Trnka púšťal nahrávky z kauzy Gorila. Tvrdí však, že nevedel, že ide o Gorilu. Malo sa tak stať niekedy v rokoch 2008 až 2009, oznámil na tlačovke.

„Pán Trnka chodil s nejakým notebookom, to nielen tu, s tým, že mal niečo nahraté. Mne pustil osobne dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ, ktorý sa rozpráva s niekým o sponzorskom dare pred voľbami,“ vysvetľuje generálny prokurátor.

„Som povedal, že načo mi to púšťa – ja som vtedy nemal ani šajnu, že to je nejaká Gorila. Povedal som, že načo mi to púšťaš. Ja vám poviem pravdu, čo mňa to má zaujímať. Pán Trnka bol generálny prokurátor a bolo povinnosťou pána Trnku to odovzdať,“ dodal.

Nemyslí si, že mal ísť už vtedy s touto informáciou na políciu. J. Čižnár tiež povedal, že prepisy zverejnené na internete na konci roka 2011 nečítal.

František Határ bol šéfom kancelárie Roberta Fica počas prvej vlády Smeru a predtým jeho poslaneckým asistentom.

V údajnom prepise nahrávok Gorila, ktorý v roku 2011 unikol na internet, sa spomína viackrát. Z dokumentu vyplýva, že sa z poverenia R. Fica pravidelne stretával so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom v byte na Vazovovej ulici. Od neho mal pýtať peniaze na vyplácanie zamestnancov strany v hotovosti, hoci v oficiálnom účtovníctve strany nikdy neboli. Informoval o tom denník Sme.

„Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane lukratívnu funkciu v exekutíve, sa Fico o Határa ekonomicky postará,“ píše sa v Gorile.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.