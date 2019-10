Trnkov kamarát: Kočnera poznám, Haščáka sme Gorilou nevydierali

14.10.2019, 11:30 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

„Oszkár dostal nápad, že by sa to (nahrávka Gorily) dalo speňažiť,“ cituje bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku Denník N. Oszkár je Oszkár Bereczk, starosta obce Dolný Bar a TREND sa ho na nahrávku a jej obsah pýtal.

V pondelok ráno Denník N zverejnil časti zo 70-minútovej nahrávky rozhovoru medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom z mafiánskych zoznamov. M. Kočner na nej D. Trnkovi vyčíta, že sa pomocou nahrávky spisu Gorila pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka.

S D. Trnkom mal na vydieraní spolupracovať aj právnik Loránt Kósa a starosta obce Dolný Bar Oszkár Bereczk (na fotke). V rozhovore pre TREND O. Bereczk priznáva, že sa s D. Trnkom aj M. Kočnerom pozná, no popiera, že by niekedy plánoval J. Haščáka vydierať.



Poznáte sa s Dobroslavom Trnkom, chodievate spolu na ryby?

Ku mne chodí na ryby asi tritisíc ľudí, lebo máme najväčšie rybníky na Slovensku. Chodí tam nespočetné množstvo ľudí a nikto nemá zakázané tam chodiť. Keď k nám prídu nejaké významnejšie osobnosti, nemám problém s tým, aby som ich privítal. Pre mňa je každý človek rovnaký a ctím si ho.

Ako dlho sa poznáte s D. Trnkom?

Asi 20 rokov.

Ako ste sa zoznámili?

Zúčastňoval sa rôznych spoločenských udalostí a v minulosti som poskytoval tlmočnícke služby medzi Maďarskom a Slovenskom, ešte v čase, keď sa formovali medzištátne vzťahy. Tlmočil som a prekladal som rôzne veci a ako starosta som sa vyznal aj v samosprávach a ich zákonoch, takže preto som sa často vyskytol aj v rôznych štátnych inštitúciách.

Neprehliadnite Kočner si trúfol aj na vyhrážky Trnkovi. Hrozil aj jeho synovi

K vyhrážkam malo dôjsť v roku 2014

Kočner si trúfol aj na vyhrážky Trnkovi. Hrozil aj jeho synovi Gorila získala hlas a Ficovi zabehla kola

Názor | Hlasy na nahrávke z bytu na Vazovovej ulici sú autentické

Rozprávali ste sa s D. Trnkom aj o jeho práci?

Tieto veci nikdy neboli oficiálne. Jasné, že sa človek porozpráva aj o osobných veciach, každý má nejaký názor, ale nejako sme nezachádzali do odborných vecí. On bol v týchto veciach opatrný a tieto veci, o ktorých sa dnes píše, nejaké údajné vydieranie, to hodnotím ako klamstvo a odmietam tieto tvrdenia.

Hovoril vám o konkrétnych veciach, ktorými sa v úrade zaoberá?

Ľutujem, ale nikdy nešiel do odborných vecí. To sa musíte pýtať jeho. Na tejto úrovni sme vo vzťahu neboli, kamarátstvo nie je o diskutovaní o veciach, ktoré sa týkajú štátnych záležitostí. Ja som do toho nikdy nikoho nenútil. Okolo mňa sa otočilo veľa rôznych ľudí, tak uvidíme, čo ďalšie sa ešte objaví v súvislosti s týmito takzvanými informáciami. Je to celé trochu čudné, ale musím sa s tým vysporiadať.

Spomenul vám niekedy D. Trnka nahrávku Gorily, vedeli ste o tom, že má niečo také k dispozícii?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť