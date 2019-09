Trojkoalícia PS-Spolu a Za ľudí? Skončili by v závese za Smerom, ukazuje prieskum

28.09.2019, 17:08 | TASR | TREND.sk

Koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu ponúka novovzniknutej strane Za ľudí rokovanie o predvolebnej spolupráci a uzatvorenie koaličnej dohody. Na sobotňajšom ustanovujúcom sneme strany Za ľudí v Košiciach to uviedol predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý.

Opätovnú ponuku na spoluprácu zdôvodnil M. Beblavý tým, že dôležitejšie ako súčet opozičných percent bude v nasledujúcich voľbách to, aby mandát zostaviť vládu dostal subjekt, ktorý reprezentuje skutočnú zmenu k lepšiemu.

„Pridajte sa do koalície. Sme pripravení v najkratšom možnom čase sa stretnúť, rokovať, predložiť strane Za ľudí naše predstavy a vypočuť si tie vaše," vyzval M. Beblavý na sneme, na ktorom si členovia strany Za ľudí volia svojho predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva.

Rovnako schvaľujú aj volebný program strany, s ktorým pôjdu do budúcoročných parlamentných volieb. Mimoparlamentnú stranu, ktorej lídrom je exprezident Andrej Kiska, zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 2. septembra.

Ako by sa PS, Spolu a Za ľudí rozhodli vstúpiť do trojkoalície, skončili by len v tesnom závese za Smerom, ukazuje to prieskum Focusu pre koalíciu PS/Spolu. Strana Smer by vyhrala voľby so ziskom 22,1 percenta. Do parlamentu by sa nedostal Most-Híd.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 13-18.9.2019 na vzorke 1018 respondentov.