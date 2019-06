Trump hľadá vinníkov za spomalenie americkej ekonomiky. Euro je vhodnou obeťou

Euro od začiatku minulého roka posilnilo voči americkému doláru o takmer 10 percent. Podľa teórie silnejší dolár znižuje americký export. Následne sa pomalší ekonomický rast prejaví v politickej rovine, keď zníži šance prezidenta na znovuzvolenie.

Donald Trump pred prezidentskými voľbami cieli slabší dolár aj napriek tomu, že oficiálna rétorika jeho administratívy hovorí o silnom dolári.

Súčasnú situáciu komplikuje fakt, že silný dolár je prejavom slabosti svetovej ekonomiky. Negatívne globálne ekonomické dáta zvyšujú dopyt bánk po svetovej rezervnej mene – americkom dolári. USD sa stáva silnejším a väčšina ostatných mien stráca na sile.

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way too high, added to ridiculous quantitative tightening! They don’t have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9