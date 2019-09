Trump chcel údajne od prezidenta Ukrajiny vyšetrovanie syna svojho oponenta

21.09.2019, 09:00 | TASR

Šéf Bieleho domu Donald Trump naliehal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zariadil vyšetrovanie syna bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena, informovala v sobotu agentúra AP. Podľa nej to v piatok oznámila osoba oboznámená s touto záležitosťou.

D. Trump údajne počas júlového telefonického rozhovoru naliehal na v. Zelenského, aby na vyšetrovaní Bidenovho syna Huntera, ktorý pracoval pre ukrajinskú plynárenskú spoločnosť, spolupracoval s jeho právnikom Rudym Giulianim.

D. Trump na margo týchto informácií v piatok vyhlásil, že „nejde o nič“. „Rozprávam sa s mnohými lídrami. Na najvyššej úrovni to je vždy vhodné. A všetko, čo robím, je to, že bojujem za túto krajinu,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Podľa agentúry AFP demokrat Joe Biden, Trumpov potenciálny oponent v prezidentských voľbách v roku 2020, vyzval prezidenta, aby zverejnil prepis rozhovoru so V. Zelenským.

„Mal by mal okamžite zverejniť prepis predmetného hovoru, aby ho Američania sami posúdili,“ uviedol J. Biden.

AFP poznamenala, že D. Trump telefonicky hovoril s novým ukrajinským prezidentom V. Zelenským 25. júla. Podľa niektorých amerických médií sa D. Trump snažil donútiť V. Zelenského, aby začal vyšetrovať Bidenovho syna s cieľom získať informácie, ktoré by mohli poškodiť J. Bidenovu snahu o post prezidenta v roku 2020.