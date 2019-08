Trump hovorí o odkúpení Grónska. Šialené, reagujú Dáni

Trumpovu myšlienku na odkúpenie Grónska niektorí jeho poradcovia odmietli ako žart, avšak iní ju zobrali omnoho vážnejšie. D. Trump, ktorý je momentálne na pracovnej dovolenke vo svojom golfovom klube v Bedminstri v štáte New Jersey, uskutoční svoju prvú návštevu Dánska v septembri, nič však nenasvedčuje tomu, že bude táto otázka na programe jeho rozhovorov s dánskymi predstaviteľmi.

Podľa zmieneného média sa D. Trump pri mnohých príležitostiach pýtal poradcov a právnych zástupcov, či USA môžu odkúpiť Grónsko, a vyjadril záujem o tamojšie prírodné zdroje a geopolitický význam ostrova.

The Wall Street Journal podľa tlačovej agentúry Reuters citoval súčasných aj bývalých činiteľov Bieleho domu, ktorí tvrdia, že Trumpovým zámerom môže byť posilnenie vojenskej prítomnosti USA v arktickej oblasti alebo zanechať po sebe dejinný odkaz v štýle Aljašky.

GrónskoZdroj: TASR / AP

Myšlienka D. Trumpa získať Grónsko nechala Dánov v rozpakoch, píše Bloomberg. Bývalý dánsky predseda vlády sa pýtal, či je to zlý vtip. Ďalší opoziční politik uviedol, že správa naznačuje, že D. Trump je zrejme "šialený". Člen vládnej koalície to nazval "hroznou myšlienkou".

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f