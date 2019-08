Trump musí čeliť Číne, nezávisle od ekonomiky: Päť dôležitých správ na ráno

21.08.2019, 09:26 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Trump musí konfrontovať Čínu

V amerických médiách sa v utorok objavili špekulácie, že Biely dom môže prísť so sériou opatrení na zmiernenie ekonomického spomaľovania. Malo by ísť o zníženie dani zo mzdy alebo zníženie ciel na čínske tovary. Avšak už čoskoro na to Donald Trump oznámil, že Čínu musí konfrontovať aj napriek hrozbe negatívnych vplyvov na ekonomiku. Čína podľa neho podvádza už dekády. „Niekto musí čeliť Číne. To je niečo, čo musí byť spravené. Jediný rozdiel je, že to robím ja,“ povedal D. Trump. (Reuters)

Renzi je pripravený spolupracovať s Hnutím

Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi by mohol spolupracovať s Hnutím piatich hviezd, ak by bola možná konštruktívna dohoda k Európe. M. Renzi slúžil ako šéf centristickej Demokratickej strany, no bol vinený za jej volebný neúspech. Teraz je späť a chce zachrániť Taliansko pri súčasnom raste politického napätia. M. Renzi reaguje na utorkové podanie demisie talianskej vlády a otvára možnosť, že Demokratická strana môže spolupracovať s Hnutím piatich hviezd. Išlo by o komplikovanú koalíciu, tá by však dokázala zabrániť predčasným voľbám. Talianske dlhopisy reagujú pozitívne. (Reuters).

Rast Xiaomi spomaľuje, ľudia kupujú menej mobilov

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi zaznamenal najnižší rast ziskov od svojho vstupu na burzu, keď za druhý kvartál vzrástli iba o 15 percent, pod očakávania analytikov. Spoločnosť navyše stratila trhový podiel na úkor Huawei, keď prišla až o pätinu svojej pozície. Akcie spoločnosti poklesli o šesť percent a od svojho IPO sa znížili na polovicu. Xiaomi tvrdí, že spotrebitelia nekupujú nové telefóny v očakávaní príchodu 5G. Globálne sa mal podľa dát IDC zmenšiť trh so smartfónmi o 2,3 percenta. (Reuters)

Zisky Geely prepadli o 40 percent, výhľad sa zhoršuje

Akcie čínskeho automobilového Gigantu Geely Automobile Holdings prepadli v prvom polroku o 40 percent z dôvodu poklesu globálneho trhu s automobilmi. Automobilke, ktorá vlastní Volvo a nedávno získala 5-percentný podiel v Daimleri, poklesli predaje áut v prvom polroku o 15 percent. Predaje áut v Číne padajú už 13. mesiac po sebe. Geely za minulý rok predala 1,5 milióna áut, o 20 percent viac ako v roku 2017. Pre tento rok však znížila plány predajov z 1,51 na 1,36 milióna vozidiel. (Reuters)

Trump ruší návštevu Dánska

Po tom, ako dánska premiérka Mette Frederiksenová odmietla americkému prezidentovi predať Grónsko, ten zrušil návštevu krajiny naplánovanú na začiatok septembra. „Grónsko nie je na predaj, Grónsko nie je dánske. Grónsko patrí Grónsku. Dúfam, že to nebolo myslené vážne,“ hovorí dánska premiérka. Od roku 1951 majú Spojené štáty dohodu s Dánskom o používaní vzdušnej základne Thule v severnom Grónsku. Dánsko sa odmietnutím rokovaní s D. Trumpom o Grónsku zaradilo na zoznam európskych krajín so zhoršenými vzťahmi s USA. (Reuters)