Trump podpísal megarozpočet aj sankcie pre Severný prúd 2

21.12.2019, 11:24 | TASR

Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok návrh zákona o výdavkoch na obranu, súčasťou ktorého je i vytvorenie vesmírnych síl a sankcie v súvislosti s plynovodom Nord Stream 2, informovala agentúra DPA.

Rozpočet vo výške prepočte viac ako 666 miliárd eur (738 miliárd dolárov) je jedným z najvyšších v dejinách USA. Súčasťou návrhu, ktorý Senát Spojených štátov schválil v utorok, sú aj sankcie na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2).

Rozpočet počíta aj s vytvorením tzv. vesmírnych síl ako šiestej samostatnej zložky amerických ozbrojených síl. D. Trump podľa svojich slov s hrdosťou podpísal zákon, ktorý je najvyššou investíciou do americkej armády v dejinách.

Sporný Severný prúd 2

Rusko a Nemecko sa kriticky vyjadrili k sankciám a ruský prezident Vladimir Putin sľúbil odvetné opatrenia. Plynovod Severný prúd 2 návrh zákona označuje za „nástroj nátlaku a politického vplyvu“, ktoré oslabia vzťahy USA s Nemeckom a Európou.

Plynovod Severný prúd 2 by mal byť hotový do konca tohto roka a podobne ako Severný prúd 1 bude popod Baltské more privádzať zemný plyn z Ruska do Nemecka. Proti jeho výstavbe sú predovšetkým USA, ale aj niektoré krajiny EÚ, lebo sa obávajú, že Rusko využije dodávky plynu ako páku na západoeurópske krajiny, ktoré sú od dodávok ruského plynu závislé.

Americkí politici takisto poukazujú na to, že plynovod Severný prúd 2 umožní Rusku ľahšie odstrihnúť od plynu Ukrajinu, ktorá je aktuálne kľúčovou tranzitnou krajinou pre dodávky do Európy. USA už v lete pohrozili sankciami voči firmám, ktoré sa na výstavbe plynovodu podieľajú.

Únia je proti, vyhlásil hovorca

„EÚ je zásadne proti uvaleniu sankcií na spoločnosti z EÚ, ktoré vykonávajú legitímne podnikanie,“ uviedol hovorca EÚ, ktorého citovala agentúra AFP.

„Cieľom Komisie bolo vždy zabezpečiť, aby Severný prúd 2 fungoval transparentným a nediskriminačným spôsobom a s primeraným stupňom regulačného dohľadu,“ povedal hovorca. Poznamenal, že pravidlá EÚ týkajúce sa plynovodov do EÚ, ktoré nadobudli účinnosť v máji, USA uznali.