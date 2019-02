Trump rozohráva nebezpečnú hru: Európske autá ohrozujú bezpečnosť USA

18.02.2019, 21:14 | TASR

Nemecká kancelárka Angela Merkelová potvrdila, že americké ministerstvo obchodu pokladá autá z EÚ za nebezpečenstvo pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. To uvoľňuje ruky pre rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa. „To je pre Nemecko hrozná správa,“ uviedla kancelárka v sobotu na mníchovskej konferencii o bezpečnosti.

Na základe výroku ministerstva obchodu môže teraz americký prezident zaviesť osobitné clá na európske autá. Oficiálne sa v nedeľu skončila lehota, v rámci ktorej malo ministerstvo rozhodnúť, či dovoz áut a náhradných dielov na ne ohrozuje národnú bezpečnosť krajiny.

Kancelárka vo svojom prejave upozornila na to, že nemecké koncerny vyrábajú autá aj v USA. Medzi nimi je napríklad závod BMW v spolkovom štáte Južná Karolína. „Ak tieto autá, ktoré sa vyrábajú v Južnej Karolíne, sú náhle ohrozením bezpečnosti Spojených štátov, to v nás vyvoláva hrôzu,“ povedala kancelárka. S postojom americkej vlády vyslovila nespokojnosť.

Po rozhodnutí ministerstva môže teraz prezident D. Trump zaviesť do 90 dní osobitné clo na autá do výšky 25 percent. Tým by prispel k zníženiu deficitu americkej obchodnej bilancie a k vytváraniu pracovných miest v krajine.

Mimoriadne clo na dovoz áut do USA by podľa nemeckého ekonomického inštitútu IFO silno zasiahlo nemecký automobilový priemysel. Ak by 25-percentné clo platilo dlho, vývoz nemeckých vozidiel by do USA klesol na polovicu.

Expert ústavu Gabriel Felbermayr uviedol, že clo by znížilo nemecký export o 7,7 percenta a jeho hodnota by klesla o 18,4 miliardy eur. Zo škôd, ktoré by zvýšené clá spôsobili EÚ, by 60 percent pripadlo na Nemecko.