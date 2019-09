Trump sa vysmial emotívnemu prejavu Thunbergovej: Pôsobí ako šťastné dievča

„Ako sa opovažujete? Ocitli sme sa na prahu masového vymierania a napriek tomu jediné, o čom dokážete hovoriť, sú peniaze. Ste pre nás sklamaním,“ vytkla počas summitu švédska aktivistka svetovým lídrom. Informovala o tom agentúra AP.

Šéf Bieleho domu reagoval na jej vyhlásenie v pondelok vo večerných hodinách tweetom, v ktorom napísal: „Pôsobí ako veľmi šťastné mladé dievča, ktoré sa teší na svetlú a krásnu budúcnosť. Je to také milé!“

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO