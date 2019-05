Trump tlačí na Peking, aby uzavreli dohodu počas jeho prvého funkčného obdobia

12.05.2019 | TASR

Prezident USA Donald Trump upozornil Čínu, že obchodnú dohodu so Spojenými štátmi by mala uzavrieť teraz, lebo ak by sa o nej malo rokovať v jeho druhom funkčnom období - po roku 2020 -, mohla by byť pre Peking „omnoho horšia“.