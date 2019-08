Trump uvalí na Čínu nové clá. Trhy padajú

Donald Trump vyjadril na Twitteri nespokojnosť s pokračovaním obchodných rokovaní s Čínou a oznámil, že k súčasným clám vo výške 25 percent na 250 miliárd čínskych exportov zavedie 10 percentná clá na zvyšok exportu v objeme 300 miliárd dolárov.

Investori po celom svete sú sklamaní. Práve v stredu americká centrálna banka znížila úrokové sadzby prvýkrát od finančnej krízy z dôvodu obáv o nákazu americkej ekonomiky poklesom vo svete. Jej konanie naznačuje značné obavy o ďalší vývoj domácej ekonomiky pri tom, ako kľúčový indikátor amerického priemyslu, PMI výroby, klesol na minimá za posledných desať rokov.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...