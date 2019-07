Trump zvažuje návrat k zlatému štandardu. Peniaze potrebujú reset

03.07.2019, 08:05 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Názor | Americký prezident dlhodobo kritizuje domácu centrálnu banku za vysoké úrokové sadzby, ktoré bránia ekonomickému rastu. Viackrát naznačil záujem o výmenu šéfa Fedu, čo je však politicky a právne neistý proces. Miesto toho sa snaží do rady Fedu dosadiť ekonómov s podobným zmýšľaním, ako má on. V noci k tomu prispela nominácia Judy Sheltonovej. Ak by sa to podarilo a J. Sheltonová by získala podporu, globálny finančný systém by čakala revolúcia.