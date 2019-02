Trumpove clá by v Česku zvládli. Nemcov by nasmerovali do recesie

19.02.2019, 21:09 | TASR

Americký prezident Donald Trump uvažuje o zavedení nových ciel na dovoz áut z krajín Európskej únie. Od ministerstva obchodu si už nechal vypracovať posudok, či vozidlá z Európy ohrozujú národnú bezpečnosť USA. Dostal kladnú odpoveď. Prezident má teraz 90 dní na to, aby prijal rozhodnutie.

Podľa odborníkov, ktorí sa vo vysielaní českého spravodajského kanála ČT24 zúčastnili na diskusii, by zvýšené clo nemalo mať veľký vplyv na Českú republiku. Horší bude dosah jeho rozhodnutia na nemecké hospodárstvo.

Automobilový priemysel je dlhodobo najvýznamnejším odvetvím českej ekonomiky. Na hrubom domácom produkte (HDP) sa podieľa necelými 10 percent. Na export však ide 93 percent jeho výroby. Z toho sa 27 percent produkcie vyváža do Nemecka. Takmer po 6 percent vývozu smeruje do Španielska, Veľkej Británie a Francúzska. Mimo Európy je najsilnejší vývoz do Turecka a Izraela.

Spojené štáty preto nemajú pre český automobilový priemysel taký veľký význam. Keď vlani v spoločnosti Deloitte pre clá urobili prepočty, tak prirážka 25 percent na autá z Česka by podľa ekonóma spoločnosti Václava Franča mala naň takmer nulový účinok.

„Do USA hotové autá nevyvážame, napriek tomu trh nie je nezaujímavý. Medzi najväčšie exportné položky patria pneumatiky, časti spaľovacích motorov a brzdy,“ uviedol výkonný riaditeľ združenia AutoSAP Zdeněk Petzl. Americké clo by z EÚ najviac postihlo nemeckú ekonomiku. „Vychádza nám, že by nemecká ekonomika prišla o 0,6 percent HDP,“ uviedol V. Franč.

Mercedes, Volkswagen, BMW a Audi sa nachádzajú medzi 20 najpredáva­nejšími značkami v Spojených štátoch. USA sú najvýznamnejším trhom pre prémiové značky. Podľa V. Franča sa Nemecko nachádza na pokraji recesie. Ak by sa tento rok v USA zaviedlo clo na autá, tak by prišlo o 0,6 percenta HDP, to by mohlo znamenať jeho pád do recesie.