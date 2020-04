Tunel Višňové bude do troch rokov, verí nový minister dopravy

16.04.2020, 16:03 | TASR

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) verí, že do konca roka 2020 sa ukončí súťažný dialóg na zhotoviteľa dostavby Tunela Višňové a jeho dostavba je reálna do troch rokov. Povedal to vo štvrtok na brífingu pred Tunelom Višňové po obhliadke diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.