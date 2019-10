Turecko hrozí otvorením hraníc pre utečencov do Európy

10.10.2019, 13:37 | TASR

Turecký prezident reaguje na kritiku, ktorá sa na jeho hlavu zniesla po tom, čo turecké vojská začali operácie voči Kurdom na severe Sýrie.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok pohrozil, že sýrskym utečencom "otvorí brány" svojej krajiny do Európy. R. T. Erdogan týmto vyhlásením reagoval na kritiku partnerov z Európskej únie v súvislosti so vstupom vojsk Ankary do severnej Sýrie.

„Hej, Európska únia! Nemôžete označovať našu operáciu ako inváziu,“ povedal R. T. Erdogan v Ankare. „Potom otvoríme brány a pošleme vám 3,6 milióna utečencov,“ pokračoval turecký líder s tým, že cieľom tureckej vojenskej operácie je „eliminácia terorizmu“.

Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily, sa začala v stredu. Ankara tak urobila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti islamským teroristom zo skupiny Islamský štát.

R. T. Erdogan ďalej povedal, že turecké ozbrojené sily od začiatku operácie neutralizovali celkovo 109 „teroristov“. Vo štvrtok sa na žiadosť Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska zíde Bezpečnostná rada OSN, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.