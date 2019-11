Turecku sme dodali makety zbraní. Teraz má u nás stopku

08.11.2019, 16:00 | Martin Šuba | © 2019 News and Media Holding

Niektoré krajiny EÚ zastavili vývozy zbraní do Turecka ako vyjadrenie svojho odmietavého postoja k tureckej ofenzíve do Sýrie. TREND zisťoval, či Slovensko poskytovalo Turecku zbrane, a aké sú slovenské exporty zbraní do vojnových oblastí.