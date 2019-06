Pod záplavou turistov mestá nevedia dýchať. Čo radia ekonómovia

Iba minulý rok Louvre navštívilo vyše desať miliónov ľudí, čo bol medziročný nárast o dvadsaťpäť percent. Aj pri zvyšujúcich sa číslach v múzeu stále pracuje niečo vyše dvetisíc zamestnancov, pričom ich počet za posledné roky ešte klesol o viac než sto ľudí. Spor s odborármi sa síce o dva dni vyriešil, ale otázka zostala – čo s čoraz vyšším počtom turistov?

Pretty sure there was a walkout at the Louvre today. pic.twitter.com/BdFhMn97Nl