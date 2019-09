Tvorca hyperinflácie v Zimbabwe zomrel: Najdôležitejšie správy na ráno

06.09.2019, 07:51 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Cena obchodných vojen a hyperinflácie. Vojna s robotmi a ekonomickým poklesom.

Robert Mugabe zomrel vo veku 95 rokov

Keď sa v roku 1980 dostal do úradu, bol Robert Mugabe považovaný za osloboditeľa. Keď zomrel vo veku 95 rokov, bol považovaný za tyrana. Mugabeho vládu neslávne preslávila najmä hyperinflácia v krajine. Tá v jednom momente rástla tempom 230 miliónov percent ročne, píše NY Times. Bankovka s hodnotou 10 biliónov zimbabwských dolárov mala na čiernom trhu hodnotu osem amerických dolárov. Peniaze stratili svoju hodnotu do takej miery, že z obehu úplne zmizli a začali sa používať cudzie meny. Nezamestnanosť vzrástla na 80 percent. Zimbabwe bola pred Mugabem jednou z najprosperujúcejších krajín v Afrike.

Britská politická scéna sa radikalizovala

Z konzervatívnej strany sa stala nekonzervatívna strana, píše Economist. Konzervatívci sa zmenili na radikálnych populistov: z podpory brexitu sa stala podpora brexitu bez dohody. Avšak podobne sú na tom aj labouristi, ktorí sa názorovo posunuli k radikálnej ľavici. Z pohľadu politickej stability Spojené kráľovstvo nečaká dobré obdobie.

Obchodné vojny stoja svet 0,5 percenta HDP

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire tvrdí, že obchodné napätie medzi USA a Čínou bude stáť svet v budúcom roku 0,5 percenta. „Je to značné číslo, najmä vzhľadom k slabému rastu v Eurozóne,“ dodáva. Podľa francúzskeho ministra by mali vlády eurozóny zvýšiť svoju snahu o podporu rastu. Pre Francúzsko ale nie je dôvod meniť očakávaný rast ekonomiky na úrovni 1,4 percenta v tomto roku, píše Reuters.

Chceme stimul „tu a teraz“

Indické predaje áut klesli desiaty mesiac po sebe a vyžiadali si stovky tisíc nezamestnaných. Tata Motors znížila svoju produkciu o 52 percent – najviac za dekádu. Autopriemysel tvorí až sedem percent HDP Indie. Aj to je dôvod prečo predstavitelia tohto odvetvia volajú po znížení daní na autá, uvádza Reuters.

Kone chce kúpiť výťahový biznis od Thyssenkrupp

Nemecký výrobca ocele v problémoch, ktorý čoskoro vypadne z indexu DAX, chce predať svoj naprofitabilnejší biznis s výťahmi. Záujem oň prejavila fínska spoločnosť Kone, píše Reuters. Cena obchodu sa odhaduje na úrovni 17 miliárd eur a Kone by ho rada prefinancovala pôžičkou od Bank of America. Je však otázne, či obchod prejde cez antimonopolný úrad. Kone má veľmi dobrú pozíciu v Ázii, Thyssenkrupp v severnej Amerike. Kone by na synergiách mohla získať až 600 miliónov eur ročne.

Roboti vytlačia 120 miliónov pracovníkov

O prácu príde počas najbližších troch rokov globálne viac ako 120 miliónov ľudí kvôli vplyvu umelej inteligencie, tvrdí štúdia IBM. Na druhej strane sa vytvoria nové sofistikovanejšie pracovné miesta, ktoré bude treba zaplniť, čo bude výzvou pre mnohé firmy kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Iba v Číne bude treba rekvalifikovať vyše 50 miliónov zamestnancov, uvádza Bloomberg.