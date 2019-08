Tvrdý brexit je najpravdepodobnejší scenár: Päť dôležitých správ na ráno

22.08.2019, 08:50 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Najdôležitejšie správy zo sveta na dnešné ráno.

Francúzsko považuje tvrdý brexit na najpravdepodobnejší scenár

Ešte pred štvrtkovým stretnutím britského premiéra Borisa Johnsona a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dala francúzska vláda vedieť, že odchod Spojeného kráľovstva bez dohody je jej hlavným scenárom. Britská libra na správy reagovala poklesom k úrovni 1,21 voči americkému doláru na najnižšie úrovne od januára 2017. Podľa francúzskej strany Británia nemá realistický plán na opustenie Európskej únie. Postoj Paríža je zjednotený s postojom Berlína, píše Bloomberg. Všetci traja hlavní európski predstavitelia sa stretávajú aj s Donaldom Trumpom na víkendovom zasadnutí G7.

Čínsky jüan klesá na 11-ročné minimá

Uvoľňovanie čínskej meny domácou centrálnou bankou pokračovalo aj vo štvrtok, keď hodnota jüanu poklesla voči americkému doláru na čerstvé 11-ročné minimá, píše Reuters. Pokles čínskej meny podporil aj americký prezident, ktorý povedal, že on je „ten vybraný“ na konfrontáciu s Čínou. Trhy tak vidia zmenšujúcu sa pravdepodobnosť potenciálnej dohody v obchodnom spore.

Fed je rozdelený v otázke ďalšieho postupu

Zápisnica z posledného zasadnutia americkej centrálnej banky ukázala, že jej predstavitelia sú výrazne rozdelení v otázke ďalšieho napredovania menovej politiky. Väčšina z nich vníma posledné zníženie sadzieb ako „rekalibráciu politiky v strede cyklu“, no niektorí mali záujem znížiť sadzbu o 50 bázických bodov a ďalší naopak chceli ponechať úrokové sadzby nezmenené. Väčšiu jasnosť do politiky americkej centrálnej banky by mohol priniesť piatkový prejav Jeremyho Powella z Jackson Hole. (Reuters)

Záujem o dlhopisy s bez výnosu sklamal

Prvý krát v histórii sa stalo, že by krajina ponúkla investorom 30-ročné dlhopisy s nulovým kupónom. Tento krok nemeckej vlády sa však nestretol s veľkým úspechom. Vláda mala záujem predať dlhopisy v objeme dve miliardy euro, no nakoniec sa jej podarilo predať menej ako 900 miliónov. Napriek tomu, že bol dopyt investorov slabý, výnosy aukcie zodpovedali výnosom na sekundárnom trhu na úrovni -0,11 percenta. S poklesom úrokových sadzieb sa objavujú politické tlaky na ich zakázanie. Bavorský predseda vlády chce nariadiť, aby banky nemohli prenášať záporné sadzby na svojich klientov, píše Bloomberg.

Americký trh práce nie je tak horúci ako sa zdalo

Silný trh práce a pokles nezamestnanosti na 50-ročné minimá bol hlavný dôvod optimizmu americkej centrálnej banky na zvyšovania úrokových sadzieb. Posledné revízie ekonomických dáta však ukázali, že čísla americkej zamestnanosti boli nadhodnotené. V rokoch 2018 a začiatkom roku 2019 počet novovytvorených pracovných miest v USA dosiahol menej ako 200 000 oproti pôvodným odhadom 223 000, píše New York Times.