U mladých by vyhral Kotleba. V prieskume predbehol aj Kisku

28.11.2019, 18:07 | TASR

Mladí ľudia vo veku 15 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách najčastejšie volili ĽSNS, vybralo by si ju 18,9 percenta opýtaných. Na druhom mieste by skončila strana Za ľudí so ziskom 12,8 percenta.