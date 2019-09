Učitelia by odporučili žiakom čítať Hlavné správy či Zem a vek

03.09.2019, 13:15 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Najdôveryhodnejšie média podľa učiteľov sú internetový portál Aktuality, denník Hospodárske noviny a portál Hlavné správy. Viac ako polovica pedagógov by svojim žiakom odporučila aj Pravdu a Zem a vek. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre agentúru Živica.

Výsledky zverejnil bloger Jakub Goda na svojom fejsbúkovom profile.

Pedagógovia mali odpovedať na otázku: „Ak by ste mali svojim žiakom odporučiť médiá, kde môžu nájsť dôveryhodné informácie o tom, čo sa deje doma a vo svete, ktoré z nasledujúcich médií (či už v tlačenej alebo elektronickej podobe) by ste svojim žiakom odporučili? Vyjadrite sa ku každému médiu samostatne. Ak ste o danom médiu zatiaľ nepočuli, povedzte to prosím.“

Prieskum dôveryhodnosti médií medzi učiteľmiZdroj: FB Jakub Goda

Hlavné správy a Zem a vek dlhodobo uverejňujú zavádzajúce a nepravdivé informácie. Zem a vek použil počas prezidentských volieb digitálne upravené fotografie kandidátky Zuzany Čaputovej so zakriveným nosom a zväčšenými perami.

Pre článok autora Tibora Rostása „Klin židov medzi Slovanmi“ polícia začala trestné stíhanie pre hanobenie národa a rasy a podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť