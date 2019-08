Ukrajina a Rusko si vymieňajú väzňov, prepustiť majú aj režiséra Sencova

30.08.2019, 08:48 | TASR

Medzi Ruskom a Ukrajinou sa uskutočňuje rozsiahla výmena väzňov. Z väzenia v Rusku boli prepustení okrem iných aj ukrajinský režisér Oleg Sencov a zadržiavaní námorníci, informovali v piatok portál Meduza.io a stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na facebookové profily ukrajinskej poslankyne Anny Islamovovej a nového generálneho prokurátora Ruslan Riabošapku. Lietadlo s ukrajinskými väzňami je už na ceste do Kyjeva, kde má pristáť o piatej hodine miestneho času.

„Modlíme sa. Výmena sa skončila: námorníci, Sencov, (Mykola) Karpiuk, (Volodymyr) Baluch, (Pavel) Gryb letia domov! Čakáme!“ napísala na Facebooku A. Islamovová.

Šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov na svojom účte na sieti Telegram uviedol, že lietadlo s prepustenými Ukrajincami vrátane O. Sencova a námorníkov by malo prísť v Kyjeve v piatok skoro ráno miestneho času.

Na jeho palube majú byť aj všetci ukrajinskí námorníci, ktorých ruské ozbrojené sily zadržali ešte v novembri 2018 počas tzv. kerčského incidentu.

Denník Kommersant s odvolaním sa na zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v 22. augusta informoval, že Rusko a Ukrajina vstúpili do poslednej fázy rokovaní o výmene občanov, ktorých si vzájomne zadržiavajú. Výmena by sa mala uskutočniť ešte do konca augusta.

Agentúra Interfax pripomenula, že 12. júla počas prvého telefonického rozhovoru medzi Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským, ktorý iniciovala ukrajinská strana, prezidenti Ruska a Ukrajiny diskutovali o situácii v Donbase, o výmene väzňov a o vyhliadkach na rokovania v tzv. normandskom formáte.

V polovici júla sa ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová stretla s ruskou splnomocnenkyňou pre ľudské práva Svetlanou Moskalkovovou, pričom si vymenili zoznamy väzňov v Rusku a na Ukrajine a dohodli sa na vyriešení tohto problému.

Zoznam predložený ukrajinskou ombudsmankou obsahoval mená 150 osôb, v ruskom zozname bolo 34 mien, píše Interfax.

Ruské agentúry vo štvrtok informovali, že ukrajinského filmového režiséra Olega Sencova, ktorý si v Rusku odpykáva 20-ročný trest za údajné plánovanie teroristických útokov, vo štvrtok previezli zo väzenského tábora na Sibíri do Moskvy.

O. Sencova zatkli v jeho dome v hlavnom meste Krymskej autonómnej republiky Simferopol 10. mája 2014 po tom, ako sa zúčastnil na protestoch proti anexii Krymského polostrova Ruskom. O rok neskôr ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok.

Aktualizované o 10.30: Rusko aj Ukrajina výmenu popierajú

Rozsiahla výmena väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou, o ktorej v piatok ráno informovali niektoré médiá, sa zatiaľ nekonala. Informáciu pre agentúru Interfax dementovali zdroj z Kremľa, ako aj hovorkyňa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) a kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Plánovaná výmena by sa podľa najnovších informácií agentúry TASS mala uskutočniť v utorok.

Zdroj z prostredia Kremľa agentúre povedal, že správy o tom, že konvoj s väzňami smeruje na moskovské letisko Ostafjevo, nie sú pravdivé. Hovorkyňa SBU Olena Hitľanská medzitým na facebooku uviedla, že "zložité" rozhovory o výmene stále pokračujú. „Majte trpezlivosť, dúfam, že len na krátko“, dodala O. Hitľanská pre novinárov, ktorých zároveň vyzvala, aby nepublikovali neoverené informácie.

Správy následne dementovala aj kancelária ukrajinského prezidenta, ktorá zdôraznila, že prípravy na výmenu pokračujú, pričom informácie o zakončení daného procesu nie sú pravdivé. Ukrajinské úrady zároveň pripomenuli, že nejde o prvý prípad, keď médiá informovali o uskutočnení výmeny s odvolaním sa na množstvo rôznych zdrojov, a vyzvali novinárov, aby mysleli na následky podobných dezinformácií.