Budúcnosť si žiada empatickú umelú inteligenciu. Chladné dáta nestačia

29.10.2019, 13:02 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Umelá inteligencia je už skoro všade, hoci ju nevnímame. Vyskakuje na nás z mobilov, z internetového bankovníctva či z áut. Objavuje sa pri nákupoch, pri rozoznávaní jazyka aj tváre zákazníkov. Je využiteľná aj v energetike pri predikovaní napätia v elektrickej sieti alebo pri analýzach bezpečnosti dát na internete.

„Svet sa mení pred našimi očami. Všetko, čo vidíme ľudským okom, dokážeme naučiť aj počítač“ povedal Jim Goodnight, zakladateľ a šéf americkej firmy SAS, ktorá sa venuje dátovej analytike, na konferencii Analytics Experience v Miláne na konci októbra. Podľa neho je dôležité urobiť umelú inteligenciu a analytiku reálnymi a využiteľnými v praxi. Jeden príklad za všetky. Umelá inteligencia už dokáže analyzovať presnosť chirurgických zákrokov napríklad pri rakovine pečene. Znižuje tak úmrtnosť pacientov.

Digitálna transformácia

Odborníci tvrdia, že digitálna transformácia nie je už len teóriou, ale realitou, ktorú sledujeme napríklad pri nakupovaní. Najcennejšie, čo pri tom vzniká, sú zákaznícke dáta. „Všimnite si, že Facebook netvorí obsah, Uber nemá autá, ale majú dáta,“ upozorňuje na hodnotu dát Oliver Schabenberger, výkonný riaditeľ SAS. Podľa neho dnes už firmy využívajú dáta nielen na to, aby sa stali efektívnejšími, ale chcú priniesť efektivitu aj zákazníkom. Aj preto robia rozhodnutia na základe dátových analýz. Lenže nie každému sa to darí.

„Len jedna zo štyroch firiem uspeje v digitálnej transformácii,“ tvrdí O. Schabenberger. Tie, ktoré neuspejú, robia podobné chyby. Nezapoja do zmeny všetky páky, ktoré majú k dispozícii, zvolia zlú stratégiu, majú slabého lídra alebo nie sú ochotné sa zmeniť. „Na to, aby firmy uspeli, je potrebné aby spojili technológie, ľudí aj procesy cez analytiku. Digitálna transformácia je ako evolúcia,“ dodáva O. Schabenberger.

Jedna z úspešnejších firiem, ktoré stavili na digitalizáciu dát, je napríklad taliansky insurtech Yolo. Stala sa digitálnym brokerom pre poisťovne, ktorý dokáže online, teda bez potreby papierov, predávať rôzne typy poistenia. Keď táto firma začala podnikať pred rokom, sprostredkovala okolo dvetisíc zmlúv, v tomto roku ich už má na konte okolo 100-tisíc.

„Našli sme medzeru na trhu. Zistili sme, že zákazníci sú online, a preto požadovali aj od poisťovní digitálne služby,“ zhrnul Gianluca de Cobelli, zakladateľ Yolo. Tento insurtech, teda technologická firma zameraná na poisťovne, vyvinula white laber poisťovaciu platformu, ktorá je použiteľná na rôzne druhy poistenia od domu až po zvieratá. Plánuje tiež expandovať mimo Talianska.

Dátový manažment

Problém pre firmy, ktoré zbierajú dáta o zákazníkoch, môže byť aj to, že životný cyklus dát je stále rýchlejší. Dáta sú tiež komplexnejšie. Preto ich musia spoločnosti spracovávať efektívnejšie a dbať na ich ochranu. Musia mať dátový manažment, vyriešený prístup k dátam, jednoducho by im mali rozumieť. V realite sa menej ako polovica analytických výsledkov pretaví aj do praxe.

Príkladom spoločnosti, ktorá to pochopila, je softvérová firma Red Hat, ktorá ponúka správu open source dát pre firmy.

