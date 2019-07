UNESCO nás opäť napomína kvôli pralesom. Na zmeny máme pol roka

19.07.2019, 15:24 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Keď boli v roku 2018 na severovýchodnom Slovensku zástupcovia organizácie UNESCO, nechali nám 18 rôznych odporúčaní, ktoré by podporili záchranu bukových pralesov. Na zasadnutí, ktoré sa konalo minulý týždeň, zástupcovia organizácie jemne naznačili, že dúfajú, že ich odporúčania vezmeme na vedomie. Inými slovami, zmeny v prístupe k ochrane pralesa si zatiaľ nevšimli.

Slovensko nedokáže kvôli nedostatočnej právnej úprave dlhodobo zabrániť ťažbe a ďalším potenciálnym nebezpečenstvám pre karpatské bukové pralesy. Preto je ohrozená nielen lokalita Národného parku Poloniny, ale karpatských pralesov ako celku, odkazuje na Slovensko komisia UNESCO, ktorá má na starosti svetové prírodné či kultúrne dedičstvo.

Takmer identické stanovisko komisia prijíma posledné dva roky. V podstate to teda znamená, že sa za posledných 24 mesiacov Slovensko nepohlo v ochrane svojho bukového pralesa ani o kúsok ďalej. Situácia už dokonca dospela do štádia, že napríklad Lesoochranárske zoskupenie Vlk hovorí, že bude jednoduchšie, ak ochranu vzdáme a slovenskú časť pralesa zo svetového dedičstva jednoducho vymažeme.

Ministerstvo životného prostredia však oponuje, že zachovanie Karpatských bukových pralesov patrí medzi jeho priority. UNESCO očakáva, že do februára 2020 prídeme s plánom, ako presne chceme vzácne 200-ročné buky či 300-ročné jedle chrániť.

Kto za to môže

Keď Slovensko v roku 2007 navrhlo zaradiť svoje bukové pralesy do svetového dedičstva UNESCO, v textovej časti nominačného projektu sľúbilo, že do bezzásahového územia dáme 5 a pol tisíc hektárov lesa. V priloženej mape ale bolo vyznačených už len 3 a pol tisíca hektárov lesa. V praxi to znamená, že

