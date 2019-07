Nemecká advokátka: Unesený Vietnamec sa ešte nedočkal ani normálneho väzenia

19.07.2019, 11:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Informácie o možnom zapojení Slovenska do únosu bývalého vysokého vietnamského komunistického funkcionára sa objavili ešte koncom apríla 2018. Kým nemecký súd nepochybuje o tom, že Trinh Xuan Thanh opustil Schengenský priestor letom zo Slovenska, vyšetrovanie incidentu sa u nás ani po vyše roku nikam nehýbe.

„Nikto ma nepredvolal, nevidím na to dôvod. Nevedie k nám žiadna stopa,“ vyhlásil pred rokom pre denník SME exminister vnútra Robert Kaliňák v súvislosti s podozreniami, že Slovensko bolo zapojené do únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionára Trinha Xuana Thanha. Ako sa ukázalo neskôr, jeho vyhlásenie nebolo celkom pravdivé.

Krátko nato nemeckí vyšetrovatelia konštatovali, že unesený Vietnamec rozhodne cez Slovensko prešiel a územie Európskej únie opustil na palube nášho vládneho špeciálu. Neskôr to vo svojom rozhodnutí potvrdil aj nemecký súd, ktorý jednému z únoscov vymeral trest tri roky a desať mesiacov.

Kauza siaha do leta 2017. Vietnamská tajná služba v Berlíne uniesla T. Thanha a cez Česko ho prepravila na Slovensko. Následne vietnamská delegácia narýchlo zorganizovala krátke stretnutie vo vládnom hoteli Bôrik, a potom požičaným vládnym špeciálom odletela do Moskvy a pokračovala ďalej do Vietnamu.

Nekonečné vyšetrovanie

Slovenské oficiálne orgány napriek mnohým medializovaným podozreniam začali túto vec stíhať len veľmi neochotne. Vyšetrovanie, či R. Kaliňák vedel o tom, že vietnamská delegácia unáša T. Thanha, sa nikdy ani poriadne nezačalo. Policajná inšpekcia momentálne vyšetruje únos ako celok, no ani v tejto veci neprichádza žiaden posun.

